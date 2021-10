https://cz.sputniknews.com/20211006/zeman-vyrazi-v-patek-k-volbam-hrad-vyvraci-spekulace-o-prezidentove-zdravotnim-stavu-16069338.html

Zeman vyrazí v pátek k volbám. Hrad vyvrací spekulace o prezidentově zdravotním stavu

Zeman vyrazí v pátek k volbám. Hrad vyvrací spekulace o prezidentově zdravotním stavu

Dnes hradní mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru zareagoval na spekulace médií a opozice o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Podle Ovčáčka prezident... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T10:31+0200

2021-10-06T10:31+0200

2021-10-06T10:31+0200

česko

česká republika

jiří ovčáček

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/12951289_0:364:1200:1039_1920x0_80_0_0_e606925d91426869a669be77ed5ed6c9.jpg

Mluvčí Ovčáček také uvedl, že podrobnosti budou oznámeny ve čtvrtek odpoledne. Podle něj se Zeman také chystá na povolební vyjednávání a již vzniká plán schůzek.Hradní kancléř Vratislav Mynář zase spekulace o zdravotním stavu Miloše Zemana označil za nesmysly. Reagoval tak na dotaz Frekvence 1.Zdravotní stav prezidentaO zhoršení zdravotního stavu prezidenta se spekuluje již několik dní. Nehledě na to, že prezident České republiky Miloš Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici již na konci září a následně se setkal s několika českými politiky, řada zdrojů uváděla, že zdravotní stav Zemana není zdaleka tak uspokojivý, jak se oficiálně tvrdí. Někteří poslanci otevřeně prohlásili, že vzhledem k nadcházejícím sněmovním volbám a následnému sestavení vlády by česká veřejnost a politici měli mít jasnou představu o zdraví prezidenta, který se podle Ústavy má aktivně podílet na tomto procesu.Deník N v úterý přišel se zprávou, že prezidenta v pondělí v Lánech navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral, který je zároveň ředitelem Ústřední vojenské nemocnice, kde se Miloš Zeman opakovaně léčil. Prezident převoz do nemocnice ale odmítl.Volby do Poslanecké sněmovnyVolby do Poslanecké sněmovny letos kvůli koronaviru začínají již dnes. Dnešní začátek se však týká pouze lidí v karanténě či izolaci, ti mohou hlasovat z auta. Svůj volební hlas mohou odevzdat na 82 stanovištích podle bydliště.Jak uvádí ČTK, není jasné, kolik je v Česku dospělých v karanténě a izolaci. Podle České správy sociálního zabezpečení a ministerstva zdravotnictví nyní covidem-19 trpí asi 7 900 lidí, v karanténě s elektronickou neschopenkou je 2 223 zaměstnanců a živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění.Letošní volby do Poslanecké sněmovny oficiálně probíhají od 8. do 9. října. Celkem kandiduje 22 subjektů – 20 politických stran a dvě volební koalice.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211003/cnn-prima-news-predstavila-predvolebni-model-stem-bez-koalic-kdo-by-se-do-snemovny-nedostal-16040401.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, jiří ovčáček, parlamentní volby