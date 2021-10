https://cz.sputniknews.com/20211007/ani-padesatka-na-krku-daru-rolins-nezastavi-ukazala-se-v-plavkach-a-bez-makeupu-fanousci-sili-16074167.html

Ani padesátka na krku Daru Rolins nezastaví: Ukázala se v plavkách a bez makeupu. Fanoušci šílí

Ani padesátka na krku Daru Rolins nezastaví: Ukázala se v plavkách a bez makeupu. Fanoušci šílí

Slovenská zpěvačka Dara Rolisn vyrazila za odpočinkem. Užívá si aktuálně na pláži v Abu Dhabi a vůbec neřeší, zda musí mít na sobě tuny líčidel. Svým fanouškům... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T09:12+0200

2021-10-07T09:12+0200

2021-10-07T09:12+0200

celebrity

instagram

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1189/65/11896513_0:413:1200:1088_1920x0_80_0_0_e9742ebecb89740711a8c95e2865f027.jpg

Jestli si někdo zaslouží obdiv za odvahu, pak je to Dara Rolins. Ta totiž ani na prahu padesátky nemá problém ukázat se fanouškům v celé své kráse. Nejen, že odhalila své vypracované tělo, ale také ukázala svou pravou tvář – bez make-upu. A to se dnes v „instagramovém světě“ plném filtrů a úprav cení!A za takovou fotografii Daře fanoušci opravdu tleskají. Lichotky tak na sebe dlouho nenechaly čekat„Na 48 let neuvěřitelné. Krásná žena, mnoho o 10 let mladších žen se může jen dívat. Jen tak dál,“ hlásali někteří.Jiní psali, že je krásná žena a že se jim takhle líbí.Další lidé poukazovali na to, že je fajn, že Dara umí občas vypnout a užívat si přítomnosti. „Užívej plnými doušky, sluníčko naše,“ stálo v reakcích.Samozřejmě se ale našlo i pár rýpalů a kritiků, kteří Daře nedali nic zadarmo. Uváděli, že s makeupem vypadá líp a kritizovali její zuby.„Bez líčidel úplně tuctová žena,“ konstatovali ostatní.Ne všichni tak zřejmě fandí přirozenosti.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, dara rolins