Babiš hrozí žalobami demobloku. StBáckými praktikami nás nezastrašíš, vzkazuje opozice

„Plán Andreje Babiše známe dlouho. Chce se vyhnout vězení, takže klidně nechá spálit tuhle zem a on sám bude žít na Francouzské riviéře, zatímco druzí po něm budou napravovat škody ještě mnoho let. On pral peníze, my za 6 dní vyperme jeho,“ napsala dne 3. října Markéta Pekarová Adamová.