Babiš se nechá očkovat třetí dávkou vakcíny. Udělá to těsně před volbami

Babiš se nechá očkovat třetí dávkou vakcíny. Udělá to těsně před volbami

Předseda české vlády Andrej Babiš bude ve čtvrtek naočkován třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Očkování proběhne v Ústřední vojenské nemocnici v Praze... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Na konci prosince loňského roku Andrej Babiš dostal první dávku vakcíny Pfizer, letos v lednu pak dostal i druhou dávku. Tentokrát se premiér rozhodl naočkovat se posilující třetí dávkou, a to den před volbami do Poslanecké sněmovny. Podle dostupných informací aplikace třetí dávky proběhne dopoledne v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.Připomeňme, že ještě v srpnu bylo rozhodnuto o tom, že možnost naočkovat se třetí dávkou bude dostupná od 20. září. Jak tehdy poznamenal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podání třetí dávky je dobrovolné a k dispozici pro každého. Je však nutné splnit podmínku, a to mít alespoň osm měsíců po ukončeném očkování. Nebude však stanoveno pevné datum, tudíž to může být klidně devět nebo deset měsíců po něm.Vedlejší účinky po očkování PfizeremMinulý měsíc společnost Pfizer představila nové statistiky o vedlejších účincích po aplikaci třetí dávky vakcíny, kterou americká firma vyvinula spolu s německou společností BioNTech. Výzkumu se zúčastnilo 306 osob a z uvedených dat vyplývá, že vedlejší účinky po aplikaci třetí dávky se většinou podobaly těm, které byly zaznamenány po aplikaci druhé dávky.Uvádělo se, že 63,7 % lidí, kteří se zúčastnili výzkumu, pociťovali po podání třetí dávky preparátu únavu, u 48,4 % osob byla zaznamenána bolest hlavy, 39,1 % naočkovaných třetí dávkou přitom cítili bolest svalů. Podle oficiálních informací se ve většině případů jednalo o mírné či velmi mírné vedlejší účinky. Ve srovnání s druhou dávkou vakcíny má třetí dávka větší vliv na mladé lidi, psala média s odkazem na údaje představené Pfizerem.Kromě toho byly v řadě případů zaznamenány i nečekané vedlejší účinky, mezi nimiž jsou například otoky lymfatických uzlin, které se objevily u 16 účastníků výzkumu. Celkem nestandardní vedlejší účinky byly zaevidovány v 44 případech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

