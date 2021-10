Britský Express: Rekord aplikace Telegram by WhatsAppu mohl způsobit vážnou bolest hlavy

„Jsem hrdý na to, jak se náš tým vypořádal s nebývalým růstem, protože Telegram nadále drtivě pracoval pro drtivou většinu našich uživatelů. Pro nové uživatele bych to rád řekl - vítejte v Telegramu, největší nezávislé platformě pro zasílání zpráv. Nezklameme vás, když to udělají ostatní,“ napsal Durov.