https://cz.sputniknews.com/20211007/carnogursky-ministr-korcok-mozna-poleti-do-moskvy-ta-navsteva-by-nemela-byt-jen-politickym-gestem-16088841.html

Čarnogurský: Ministr Korčok možná poletí do Moskvy. Ta návštěva by neměla být jen politickým gestem

Čarnogurský: Ministr Korčok možná poletí do Moskvy. Ta návštěva by neměla být jen politickým gestem

Před několika dny proběhla na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě manifestace za přátelství s Ruskem. Nastal čas vyslat signál, že Rusko je naším přítelem, ne... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T20:39+0200

2021-10-07T20:39+0200

2021-10-07T20:39+0200

názory

slovensko

ján čarnogurský

rozhovor

ivan korčok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1147/14/11471411_0:30:1201:705_1920x0_80_0_0_0d5d48526b1817aeee63b9b8e4417e99.jpg

Proč si myslíte, že Rusko vnímá Slovensko jako nepřítele? Konec konců Moskva nezařadila Slovenskou republiku na seznam „nepřátelských zemí“, jako například Česko a Spojené státy americké…Môj prejav na námestí v Bratislave 2. októbra bol adresovaný predovšetkým do vnútra Slovenska. V slovenskom politickom vedení sú ľudia naklonení Rusku, ale aj ľudia podliehajúci rusofóbii. Napríklad prezidentka Čaputová po summitu NATO v júni t. r. povedala, že niektoré kroky ruského vedenia sú hrozbou pre Európu (a ona tým myslela aj Slovensko). Minister obrany Naď označil slovenských motorkárov, ktorí sa spájajú s ruskými motorkármi, za vlastizradu lebo slúžia službám cudzej mocnosti. Minister zahraničia vykázal troch ruských diplomatov za nediplomatickú činnosť, ale žiadne čo aj len približné dôkazy neuviedol. Slovensko dvakrát za rok hlasuje s ostatnými štátmi EÚ za predĺženie sankcií proti Rusku a ani sa len nepokúsi rokovať s ďalšími štátmi EÚ o ukončení sankcií. Slovenskí vojaci „rotujú“ v Pobaltí tak, že sú tam – na ruských hraniciach – stále. Predseda vlády Eduard Heger sa v auguste zúčastnil v Kyjeve na tzv. Krymskej platforme, protiruskom stretnutí. Iné štáty EÚ tam poslali nevýznamných ministrov alebo len vyslanca v Kyjeve. Za rusofóba v slovenskej vládnej elite by som označil ministra obrany Naďa.Slovenská republika se jako člen EU zaměřuje na evropskou politickou a ekonomickou integraci. Nebylo by obnovení zvláštního vztahu s Ruskem vnímáno v EU, jako „vzpoura na lodi“? A jak přínosné by bylo sbližování s Ruskem pro Slovenskou republiku v současné situaci?Viaceré štáty EÚ si budujú osobitné (dobré) vzťahy s RF a Európska únia im v tom vôbec nebráni, ako príklad by som uviedol Nemecko a Maďarsko. Niektoré štáty by to možno kritizovali, napr. Poľsko, Pobaltské štáty, predtým Veľká Británia, ale neporušovali by sme Európsku zmluvu o Európskej únii. Až po hranice, stanovené Európskou zmluvou, členské štáty môžu rozvíjať svoje národné záujmy. Dobré vzťahy s Ruskom sú v národnom záujme Slovenska, nadväzujú na naše historické tradície aj na naše súčasné kultúrne a ekonomické záujmy. Už v roku 1832 vyšla slovenská básnická skladba Slávy dcera od Jána Kollára so známym veršom: O mohutné tam opri se dubisko, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časúm. Dubiskom je Rusko. Slávy dceru poznajú všetky generácie Slovákov. Vnímanie našich vzťahov k Rusku v EÚ nás nemusí zaujímať, pokiaľ neporušujeme Európsku zmluvu. Maďarsko má lepšie vzťahy s Ruskom než Slovensko a má z toho len prospech. Posledným dôkazom je dlhoročná zmluva na dodávky plynu. Pritom historicky malo Slovensko vždy lepšie vzťahy s Ruskom než Maďarsko.Ano, Rusko a Slovensko nemají žádné historické rozpory. Ale Moskva s lítostí pozoruje, jak Slovensko podporuje konsensus EU, evropskou „módu“ a dělá vůči Rusku nepřátelská gesta. Na nedávném setkání zemí „Bukurešťské devítky“ Slovensko podepsalo prohlášení, které schválilo vojenskou přítomnost USA a Kanady v Evropě, zejména na „východním křídle NATO“. Váš komentář?Súhlasím, že nemáme žiadne historické rozpory, skôr opačne. Čo je to „konsenzus EÚ“? Rozhoduje len Európska zmluva. Problém Slovenska je v tom, že máme slabú vládu. Voľby v minulom roku vyhrala strana na základě populistickej demagógie, tá už pominula a vláda sa teraz nevie dohodnúť ani medzi sebou. Vláda nemá žiadnu politickú skúsenosť a teraz nedokáže presadzovať slovenské záujmy medzinárodne. Veď ako svedčí o vláde, že vláda Igora Matoviča padla preto, že doviezla z Ruska vakcínu Sputnik V. Zatiaľ ešte stále platí, že nechceme (väčšina obyvateľstva) vojenskú základňu NATO/USA na slovenskom území. Ako dlho to dokáže ubrániť táto vláda, neviem.Vraťme se však k vašemu projevu na manifestaci Za přátelství s Ruskem., kde jste řekl (ještě jedna citace): „Slovensko je jiné než to, které hlasuje pro protiruské sankce.“ Mohl byste vysvětlit, co jste měl na mysli?Mal som na mysli, že za protiruské sankcie a iné rusofóbne kroky hlasuje slabá vláda, ktorá sa nevie vzoprieť, ale väčšina obyvateľstva Slovenska je iná. Ako príklad uvediem knihu A. Mesežnikov a kol.: Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku?, Bratislava 2021. Kniha je svojou podstatou rusofóbna. Cituje viaceré zdroje, medzi nimi aj prieskum verejnej mienky z r. 2018 o zahraničnopolitických otázkach. Prieskum robila americká agentúra v 14-tich európskych krajinách. Na otázku, či podporujete politiku ruského prezidenta Putina, na Slovensku odpovedalo 41 % respondentov, že podporujú. Na otázku, keby vypukol konflikt medzi Ruskom a USA, na ktorú stranu by ste sa postavili, 20 % Slovákov odpovedalo, že na stranu Ruska a len 6 % by sa postavilo na stranu USA.Na Hviezdoslavově náměstí jste řekl, že možná brzy poletí do Moskvy k jednání ministr Korčok. Pokud ministr zahraničních věcí SR Ivan Korčok skutečně přijede na návštěvu do Moskvy, co by mohl projednat se svým kolegou Sergejem Lavrovem? A jak byste hodnotil význam takové návštěvy? Bude to jen politické gesto nebo …Samotná cesta by mala pozitívny význam. Aj keby bola len gestom, ale bola by gestom, že dokonca aj slovenská vláda si želá lepšie vzťahy s Ruskom. Ale nemusela by byť len gestom. Náš minister by mohol rokovať s ministrom Lavrovom o návrate diplomatických vzťahov do stavu pred vykázaním ruských diplomatov. Náš minister by mohol opatrne vysloviť porozumenie s Nord stream 2, rovnako aspoň porozumenie s Krymom ako súčasťou RF, vysloviť niečo negatívne o sankciách proti Rusku. Tak otvoriť priestor pre väčšie kultúrne a hospodárske dohody. Taká návšteva by zvýšila politický význam Slovenska v Strednej Európe.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/havel-mnoho-mesicu-travil-v-nemocnici-a-jmenoval-i-ministry-pravnik-promluvil-o-postupu-po-volbach-16085274.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

slovensko, ján čarnogurský, rozhovor, ivan korčok