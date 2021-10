Experti bijí na poplach: Čím dál více dětí trpí depresemi kvůli blížící se klima-apokalypse

https://cz.sputniknews.com/20211007/experti-biji-na-poplach-cim-dal-vice-deti-trpi-depresemi-kvuli-blizici-se-klima-apokalypse-16085140.html

Vědci z britské univerzity Imperial College London zveřejnili článek v prestižním časopise British Medical Journal, ve kterém varují před rostoucí „eko-úzkostí“ mezi mladšími ročníky. Ačkoli se ještě nejedná o diagnostikovanou nemoc, je pro tento stav charakteristický „chronický strach z environmentální zkázy“, píše deník The Guardian.Autoři výzkumu, Mala Raová a Richard Powell, varují, že eko-úzkost „hrozí prohloubením zdravotní a sociální nerovnosti mezi více a méně vystavenými (skupinami, pozn. red.) vůči těmto psychologickým dopadům“.Loňský průzkum mezi dětskými psychiatry v Anglii ukázal, že až 57 % dětí a mládeže pociťuje tíseň kvůli klimatické krizi a stavu životního prostředí.Raová a Powell vyzvali proto světové lídry, aby „ocenili výzvy a potřebu okamžitého jednání a aby se zavázali k vytvoření podmínek pro cestu ke šťastnější a zdravější budoucnost, která nikoho nevyloučí“.Podle nich se děti a mládež ve věku 16 až 25 let „cítí zrazeny a opuštěny vládami a dospělými“. Světové vlády údajně zanechávají mládež „bez budoucnosti“ a „odsuzují lidstvo k zániku“.V dalším článku časopisu British Medical Journal výzkumnice z Cambridgeské univerzity Theresa Marteauová píše, že pouze technický pokrok klimatickou krizi nevyřeší. Podle ní by lidé měli dávat přednost bezmasé stravě a k cestám využívat kola či veřejnou dopravu.Varování výzkumníků přišlo týden poté, co světoznámá klimatická aktivistka Greta Thunbergová odsoudila světové politiky za nečinnost v boji s klimatickou katastrofou. „Bla, bla, bla,“ shrnula „zelené“ sliby světových vlád na summitu Mladí za klima v Miláně.Český europoslanec za ODS Jan Zahradil varoval, že klimatickým aktivistům podobným Gretě současné politiky nestačí a chtějí mnohem radikálnější změny.Vědci očekávají, že se do roku 2030 emise skleníkových plynů zvýší o 16 %, ačkoli podle OSN by se měly emise snížit o polovinu, pokud chceme, aby se globální teplota nezvýšila o více jak 1,5°C.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Tak takové problémy děti v Rusku ještě nemají, Chvála Bohu. 3

janjanjan Je fascinující, kolik lidí nedokáže pochopit, že starat se teď o klima je asi tak stejně důležité, jako umývat na potápějícím se Titaniku okna. 3

