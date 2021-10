https://cz.sputniknews.com/20211007/exploze-v-nabozenske-skole-v-afghanistanu-zabila-sedm-lidi-16080767.html

Exploze v náboženské škole v Afghánistánu zabila sedm lidí

Exploze v náboženské škole v Afghánistánu zabila sedm lidí

Při výbuchu v náboženské škole v provincii Chóst na východě Afghánistánu zemřelo sedm lidí, dalších 15 osob je zraněno. Sputniku to uvedl zdroj v... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací ministerstva vnitra dočasné vlády Afghánistánu v náboženské škole vybuchl ruční granát. Původně přicházely informace o jednom mrtvém a 17 zraněných.V neděli 3. srpna došlo k výbuchu u mešity Idrah v hlavním městě Afghánistánu, při kterém zemřelo minimálně 12 osob.Mluvčí afghánského ministerstva vnitra hovořil o zadržení tří podezřelých.Místní média psala, že v momentě exploze probíhaly v mešitě modlitby za zemřelého. Tou měla být matka náměstka ministra kultury a informací dočasné afghánské vlády Zabiully Mudžahida. Zemřela před několika dny.Tálibán u mociPřevzetí země Tálibánem* Začátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila.V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.*teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

