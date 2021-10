https://cz.sputniknews.com/20211007/financial-times-spojila-pad-cen-plynu-s-putinovym-vyrokem-o-dodavkach-16081162.html

Financial Times spojila pád cen plynu s Putinovým výrokem o dodávkách

Financial Times spojila pád cen plynu s Putinovým výrokem o dodávkách

K prudkému pádu cen plynu po stejně prudkém ranním vzletu 6. října došlo poté, co ruský prezident Vladimir Putin sdělil, že Rusko může poskytnout Evropě pomoc... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T09:50+0200

2021-10-07T09:50+0200

2021-10-07T09:50+0200

svět

vladimir putin

rusko

plyn

eu

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/14859571_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_22d430b0eef922c17321d25f6ca2af13.jpg

Ve středu dopoledne stoupla burzovní cena plynu na historických 1 969 dolarů za tisíc krychlových metrů, odpoledne však klesla o 600 dolarů, což neutralizovalo ranní nárůst. V 14:35 činila cena jednoho tisíce kubíků plynu 1 325 dolarů.Noviny poukazují na to, že k tomu došlo poté, co Putin prohlásil, že Rusko může přispět ke stabilizaci situace. „Zamysleme se nad eventuálním zvýšením nabídky na trhu, je to však třeba udělat opatrně. <...> Vůbec nepotřebujeme spekulační humbuk, poněvadž víme, že po něm dochází k jiným, ne moc příjemným událostem,“ řekl ruský prezident na poradě věnované rozvoji elektroenergetiky.Rovněž zdůraznil, že za devět měsíců roku 2021 Gazprom zvýšil čerpání plynu přes ukrajinské plynovody o více než 8 %. „Překročíme naše smluvní závazky ohledně dodávek plynu přes ukrajinské území,“ poznamenal Putin. Poukázal přitom na to, že pro společnost není z ekonomického hlediska výhodné další zvýšení dodávek.Přenos Putinova projevu na poradě o energetických otázkách byl zahájen včera asi v 11:45 UT. Prudký růst futures na plyn, k němuž došlo včera, začal ráno a dosáhl špičky v 08:40 UT, když cena jednoho tisíce kubíků překročila 1 900 dolarů. Hned nato však došlo k prudké změně trendu a již v 08:40 UT klesla cena na 1 800 dolarů, přibližně za 10 minut na 1 679 dolarů. V 11:30 UT, bezprostředně před Putinovým projevem, ztratila cena futures větší část ranního nárůstu a klesla na 1 500 dolarů.Americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová Financial Times sdělila, že Washington pozorně sleduje úlohu Ruska v evropské plynové krizi. Dodala, že se USA snaží najít způsoby pomoci v překonání této krize, včetně zjištěním, jestli na to není napojen Gazprom a nemanipuluje-li tato společnost trhem.V polovině září skupina poslanců Evropského parlamentu požádala Evropskou komisi, aby vyšetřila úlohu Gazpromu v situaci na trhu. Poslanci prohlásili, že společnost může být vinna z rekordního růstu cen, který chce použít, aby rychleji získala povolení ke spuštění plynovodu Nord Stream 2.Ve středu Putin prohlásil, že prudký růst cen plynu v Evropě způsobilo nejen obnovení světové ekonomiky po pandemii koronaviru, ale také „prudké nepromyšlené aktivity“ vlád. „Globální energetický trh nemá rád spěch a prudkost, investiční plány tu mají dlouhodobou povahu. Proto mohou prudké nepromyšlené aktivity způsobit, a soudě podle dnešní situace na trhu, již způsobují vážnou nerovnováhu,“ zdůraznil prezident.Putin označil za chybu rozhodnutí Evropské komise o zrušení dlouhodobých smluv na dodávky plynu, a o přechodu na burzovní obchod s palivem. Vysvětlil, že tato politika nebere do úvahy specifiku plynového trhu kvůli velkému počtu faktorů neurčitosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/rusky-vicepremier-novak-prozradil-proc-ceny-plynu-na-burze-neodrazeji-skutecnou-situaci-16078645.html

Genadij . Jak ti všichni darebáci a nýmandi musí Putina nenávidět... 9

Karel Adam Zkrátka jedno slovo světového státníka a Evropa může klidně spát, jiní toho za poslední dva týdny nakecali a furt nic. 9

7

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, plyn, eu, financial times