Finsko nehodlá očkovat mladé muže proti covidu-19 vakcínou Moderna

Finsko pozastavilo použití vakcíny proti koronaviru Spikevax výroby americké společnosti Moderna u mladých mužů kvůli riziku vzniku vedlejších účinků, sdělil... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Ve Finsku je 72 % obyvatel očkováno proti koronaviru úplně, 84 % dostalo první dávku vakcíny.„Vakcínu Spikevax firmy Moderna nehodláme v budoucnu používat pro chlapce a mladé muže ve věku do 30 let. Místo toho dostanou vakcínu Biontech-Pfizer, dokonce když jako první dávku dostali vakcínu Moderny… Muži ve věku do 30 let, kteří byli očkováni touto vakcínou, mají velké riziko vzniku myokarditidy,“ řekl Salminen.Švédsko a Dánsko ve středu také pozastavily očkování tímto přípravkem. Portál The Local s odkazem na dánskou zdravotnickou správu píše, že dánská vláda zrušila očkování vakcínou společnosti Moderna proti covidu-19 chlapců do 18 let. Toto rozhodnutí bylo přijato „jako prevenční opatření“.Švédská vláda zase pozastavila vakcinaci proti covidu-19 přípravkem Moderny mladých lidí do 30 let kvůli zvýšenému riziku vzniku takových vedlejších účinků jako zánět srdečního svalu neboli perikardu. Zdravotnická správa této země ale sdělila, že riziko tohoto vedlejšího účinku je velmi nízké, píše Associated Press.Hlavní státní epidemiolog Švédska Anders Tegnell prohlásil, že úřady „přísně sledují situaci a podnikají neodkladná opatření“ za účelem zajištění bezpečnosti a účinnosti očkování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

