Google zabojuje za klimatickou neutralitu: Řidiče nasměruje na trasu s nejmenší uhlíkovou stopou

Za každým člověkem se táhne uhlíková stopa. Abychom společnými silami zabránili klimatické katastrofě, hodlá Google vylepšit svou aplikaci Google Maps. Díky ní... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Díky nové funkci aplikace Google Maps řidiči osobních automobilů budou moci jet tou ekologicky nejšetrnější trasou. Aplikace bude brát do úvahy dopravní situaci, jako zácpy, i sklon terénu. V případě, že varianty cest budou trvat přibližně stejně dlouhou dobu, aplikace jako první nabídne tu s nejnižší klimatickou zátěží.Podle výkonného ředitele společnosti Google Pichaiho je aplikace schopná zachránit planetu před milionem tun uhlíkových emisí ročně, což odpovídá zhruba emisím z dvou set tisíc aut. Nová funkce oblíbené aplikace je ve Spojených státech dostupná již od středy, zatímco do Evropy dorazí až v příštím roce.S Googlem společně proti emisímKromě toho Google hodlá zveřejňovat informace o emisích ve své aplikaci Google Flights, která vyhledává letenky. Od středy uživatelé po celém světě budou moci vědět o emisích na každé sedadlo každého letu a budou informováni o klimaticky výhodnějších možnostech letecké přepravy. Kromě toho informace o klimatické udržitelnosti budou zveřejňovány i při hledání ubytovacích zařízení.Google rovněž provedl změny ve vyhledávání nákupů. V případě, že uživatelé hledají energeticky náročné spotřebiče jako například myčky či boilery, vyhledávač jim pomůže najít cestu k udržitelnějším výrobkům.Podle dat OSN technologické společnosti jsou odpovědny za 3 % světových emisí. Pouze datová centra podle Mezinárodní energetické agentury jsou odpovědná za jedno procento světové spotřeby elektrické energie a způsobují 0,3 procenta světových emisí CO2.Již loni Google oznámil, že hodlá svou energetickou spotřebu převést pouze na nízkouhlíkové zdroje, a to již do roku 2030.Kromě Google na obnovitelné zdroje přechází i Microsoft. Amazon se dokonce stal největší společností, která nakupuje obnovitelné zdroje.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

