https://cz.sputniknews.com/20211007/havel-mnoho-mesicu-travil-v-nemocnici-a-jmenoval-i-ministry-pravnik-promluvil-o-postupu-po-volbach-16085274.html

Havel mnoho měsíců trávil v nemocnici a jmenoval i ministry. Právník promluvil o postupu po volbách

Havel mnoho měsíců trávil v nemocnici a jmenoval i ministry. Právník promluvil o postupu po volbách

Zvýšená pozornost opozice ke zdraví prezidenta Miloše Zemana je zapříčiněna tím, že jíž 10 let je hlavou státu, jehož vládu tvoří strana ANO, kterou opozice... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T14:35+0200

2021-10-07T14:35+0200

2021-10-07T14:52+0200

názory

zákon

miloš zeman

ústava

vláda

koalice

prezident

senát

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/13447448_0:69:2000:1194_1920x0_80_0_0_06fb3944e2783b0d0c789f485355cd02.jpg

Prezident Miloš Zeman se vrátil do své rezidence v Lánech po plánované hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze, která se konala v době mezi 14. až 22. září. Jeho pobyt byl zatím tím nejdelším za dobu jeho prezidentství. Hrad v půlce září vydal oficiální prohlášení o zdravotním stavu Zemana a zjištěních v nemocnici. Navzdory tomu se v médiích šířily informace o údajné vážnosti potíží pana prezidenta, a také obavy z jeho dalšího postupu v povolebním období. Například předseda senátu Miloš Vystrčil v nedělním televizním pořadu připustil zaslání oficiální žádosti dotazující se na zdraví prezidenta, který dle Ústavy České republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády.V půlce tohoto týdne se objevily spekulace o důvodech delšího pobytu prezidenta v nemocnici, které vyslovila lékařka a exministryně Džamila Stehlíková na základě svých předchozích zkušeností a údajného kontaktu s jinými lékaři. Slova exministryně ale v oficiálním prohlášení popřel mluvčí Hradu Jiří Ovčáček a přirovnal je k „politickému aktivismu a snaze o vlastní zviditelnění se“. Na svém účtu na sociální síti ve středu také sdělil, že se prezident nyní věnuje přípravám k oslavám 28. října a chystá se tento pátek volit.Advokát JUDr. Jiří Vyvadil se na citlivou záležitost podíval z právnického hlediska.Na české politické scéně přetrvávají obavy týkající se zdraví prezidenta republiky Miloše Zemana. Navzdory ujištění kancléře Mynáře o dobrém zdrav. stavu prezidenta a jeho přípravě na povolební jednání, vyslovené mluvčím Jiřím Ovčáčkem, napětí zřejmě potrvá, a to až do chvíle, kdy občané prezidenta osobně uvidí. Proč se na to podle Vás upíná taková pozornost?Jiří Vyvadil: Co bychom si namlouvali, Miloš Zeman je pro opozici, která touží zvítězit ve volbách a porazit ANO Andreje Babiše, už téměř 10 let hlavou současné vládnoucí reprezentace a spojencem Andreje Babiše. Jako prezident republiky má ústavní pravomoc jmenovat po volbách premiéra a záleží v zásadě jenom na něm, koho tak jmenuje. Navíc při prvním neúspěšném pokusu tak může učinit ještě jednou. Teprve, pokud by tento postup nevedl k úspěchu, nastupuje pravomoc předsedy Poslanecké Sněmovny. Je po volbách zkrátka klíčovou postavou. Bylo sděleno, že v pátek osobně odvolí, a tak jej každý bude moci vidět. Dovedu si ovšem představit, že i poté opět ze strany dnešní opozice budou vznášeny možná i nechutné připomínky, jak vypadá zle a opozice tuto otázku opakovaně bude nastolovat. Ale s tím se musí žít. Taková je realita v České republiceV neděli předseda Senátu Miloš Vystrčil zmínil jako možnou variantu, že by se Senát oficiální cestou dotázal na zdraví prezidenta. Nakolik je to právnicky a eticky vhodné?Předseda Senátu Vystrčil se trvale snaží vizuálně prosadit. A nesporně jako předseda tzv. Horní komory je médii brán jako jakási protiváha pana prezidenta, byť v našem ústavním systému je faktická role Senátu nevýznamná a projevuje se to i v tom, že účast při volbách do Senátu se pohybuje kolem cca 15 %. Je tam ovšem zřejmě skryta další úvaha, a to pokus o odvolání prezidenta z důvodu neschopnosti vykonávat funkci. Tuto variantu již Senát, jak známo, zvažoval, ale ztroskotala na výhradách právníků, že nemůže jít o neschopnost vyvolanou odlišnými názory prezidenta, ale výhradně důvody objektivními zejména zdravotními. Druhým důvodem byla skutečnost, že složení Poslanecké sněmovny, která k takovému odvolání musí dát souhlas, bylo takové, že by jej nedala. To se ovšem může, byť osobně doufám, že se tak nestane, změnit po těchto volbách, pokud by dnešní opozice zvítězila. Uvidíme. A jinak, Senát se dotázat může a prezident není povinen odpovědět.Podle Ústavy sestavením vlády pověřuje prezident. Co se stane, pokud se prezident Zeman před volbami vrátí do nemocnice, jak ho k tomu vyzývá lékař? Kdo bude pověřovat sestavením vlády?Otevřeně řečeno, pokud by byl prezident při vědomí, může pověřit nového předsedu vlády i z nemocničního pokoje. Václav Havel, který po mnoho měsíců trávil v nemocnici, tak jmenoval i ministry a při splnění ústavních podmínek nelze proti tomu nic namítat.Zeman dříve označoval předvolební koalice za podvod a prohlašoval, že sestavením vlády pověří předsedu vítězné, ve volbách samostatně kandidující, strany. Pokud pověřovat sestavením vlády nebude Zeman, může to ovlivnit povolební jednání o sestavení vlády a jakým způsobem?Pan prezident má fakticky pravdu. Koalice totiž zamlžují skutečnou sílu jednotlivých politických stran. Opticky to totiž vypadá, jako by politické rozložení sil bylo vyrovnané, ale ve skutečnosti jednotlivé strany opozice si za 4 roky vůbec nepolepšily. A tak zatímco ANO má 24-27 % podpory, ODS, jejíž předseda Fiala, který aspiruje na funkci premiéra má jako jednotlivá strana stále po čtyřech letech v opozici kolem 10 %, což nesvědčí o zvláštní podpoře, protože na druhé místo za ANO se již posunula SPD Tomia Okamury.Jinak na tuto otázku jsem již v podstatě odpověděl. Není sporu o tom, že pokud bude při vědomí, prezident republiky pověří sestavením vlády ANO Andreje Babiše, protože nepochybně jako samostatná strana bude nejsilnější. V té prvé fázi prezident vůbec s nikým jiným jednat nemusí. V každém případě tyto volby jsou velmi zásadní, neboť pokud by nakonec zvítězila dnešní opozice, bude to znamenat mnohem bezvýhradnější podřízení se EU i NATO.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210720/zahradil-okomentoval-rozhodnuti-komise-o-zbaveni-funkce-zemana-fischer-uz-vydal-tiskove-prohlaseni-15207208.html

Červenáček Přesně, přesně... mimoběhem: pana Zavadila bych rád viděl na postu prezidenta ČR. 🐸🐸🐸🐸 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

zákon, miloš zeman, ústava, vláda, koalice, prezident, senát, parlamentní volby