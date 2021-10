https://cz.sputniknews.com/20211007/je-to-pokus-o-puc-ovcacek-prirovnal-novinare-a-kavarnu-k-nacistum-a-varoval-pred-sesazenim-zemana-16081879.html

Je to pokus o puč. Ovčáček přirovnal novináře a kavárnu k nacistům a varoval před sesazením Zemana

Je to pokus o puč. Ovčáček přirovnal novináře a kavárnu k nacistům a varoval před sesazením Zemana

Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček prohlásil, že určité politické sily usilují o zbavení Miloše Zemana pravomocí a provedení protidemokratického... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T11:19+0200

2021-10-07T11:19+0200

2021-10-07T11:19+0200

česko

miloš zeman

nacisté

jiří ovčáček

dezinformace

puč

spekulace

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1031/53/10315389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e99ef1a8c6849f53104037ffd58f642b.jpg

V poslední době různé spekulace ohledně zdraví českého prezidenta Miloše Zemana pořádně nabraly na síle. Zájem o zdravotní stav nejvyššího ústavního činitele projevují jak politici, tak i novináři. Na současný rozruch opakovaně zareagoval ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který dokonce prohlásil, že političtí protivníci prezidenta záměrně šíří dezinformace o zdraví Miloše Zemana s tím, aby ho v konečném důsledku připravili o pravomoci.Na svém oficiálním twitterovém účtu Ovčáček zveřejnil několik tweetů, v nichž vysvětluje pozici Hradu vůči současné situaci kolem prezidenta. V prohlášení Kanceláře prezidenta republiky se totiž uvádí, že informace o špatném zdravotním stavu Zemana neodpovídají skutečnosti, navíc se jedná o cílenou lež.Dále Ovčáček zdůraznil, že autoři dezinformací se řídí nenávistí k prezidentovi a politickými ambicemi. „Autoři a šiřitelé těchto spekulací a dezinformací jsou vedeni politickým aktivismem, snahou o vlastní zviditelnění a často také nenávistí k prezidentu republiky,” tvrdí Ovčáček.Ve svém dalším tweetu prezidentův tiskový mluvčí uvádí, že konečným cílem celé dezinformační kampaně je státní převrat a detailně popisuje jeho údajný mechanismus.V jednom z tweetů se Jiří Ovčáček uchýlil k porovnání současné kampaně proti Zemanovi s jednáním nacistů.Návštěva lékaře v LánechPřed pár dny se objevily informace o tom, že v pondělí Miloše Zemana v Lánech navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral, který je ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde prezident v září strávil osm dní. Podle řady zdrojů Zavoral údajně doporučil Zemanovi návrat do nemocnice, což český prezident odmítl.Dnes tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Zavoral znovu navštíví Zemana v Lánech. Podle jeho slov se jedná o předem plánovanou návštěvu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Když se ke zdraví prezidenta vyjadřuje zrůda džamila, tak je hned jasno. Prezident není člověk, ale titul a na ten se nebere ohled. Ať se vyjádří k stavu Tehdejšího prezidenta Havla. Copak nám k němu řekne? Abstinent, nekuřák, s čistou povahou :D:D. Ať jde s kůží na trh. Ani necekne a tím je jasno. Kapitalistická demokracie vždy skončí Fašismem. Okatým, či utajovaným. A pak dostanou přes držku. A podruhé to nebudou fešácké cely, jako v Norimberku.

Kraken007

Bez souhlasu pacienta nelze informovat o jeho zdravotním stavu. Džamila vaří z vody nebo došlo k úniku utajovaných dat. Ať se tímto policie začne zabývat a hlavně výsledek ještě v tomto století.. To bude ovšem stejné, jako s kamerovým záznamem městské policie na praze 6 a poničeným pomníkem Koněva. Bodejť by podřízený starosty něco zveřejnil. To může rovnou skočit z nuseláku :D.