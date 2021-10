https://cz.sputniknews.com/20211007/jednou-ochutnate-a-uz-neodolate-mame-pro-vas-rychly-a-lahodny-recept-na-italske-pesto-16079928.html

Jednou ochutnáte a už neodoláte! Máme pro vás rychlý a lahodný recept na italské pesto

Jednou ochutnáte a už neodoláte! Máme pro vás rychlý a lahodný recept na italské pesto

Za jednu z nejlepších omáček na těstoviny je právem považováno italské pesto. Tato vyladěná omáčka se tak může i v podzimní dny stát příjemným závanem jara a... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Připravili jsme si proto pro vás recept na domácí pochoutku, jejíž příprava zabere méně než 15 minut. A rozhodně tohoto času nebudete litovat.Nutno poznamenat, že ani suroviny na přípravu tohoto pokrmu není těžké sehnat. Co tedy budete potřebovat?Příprava ve dvou krocích:Stejně jako sehnání surovin, ani příprava pesta není nijak náročná. Stačí dodržet jen pár základních (a zásadních) kroků a dílo je na světě!1. Nejprve je třeba rozdrtit listy bazalky v mixéru. Učiňte tak ale až poté, co z nich odstraníte stonky. V mixéru pak rozdrťte také piniové (případně vlašské) ořechy a česnek. Během procesu drcení ale nezapomeňte do směsi přidat také olivový olej. Výsledkem by měla být homogenní hmota.2. Krok dva spočívá v tom, že do výsledné směsi přidáte také nastrouhaný parmazán a vše promícháte. A hurá – pesto je hotové!Tip: Hotové pesto pak skladujte v chladničce nebo mrazničce.Tato omáčka je vhodná nejen k těstovinám, ale také k rybím a kuřecím pokrmům. Pesto může být ale také skvělým doplňkem na pizzu.A proč jej vlastně připravovat doma? To zjistíte po ochutnání. Domácí pesto je totiž vždy chutnější, aromatičtější a hlavně přírodnější, než to, co si můžete koupit v obchodě.

