Kotrba: Vztah k Bruselu je otázkou volby peněženkou. ČR může z Německa oslabeného Merkelovou těžit

Kotrba: Vztah k Bruselu je otázkou volby peněženkou. ČR může z Německa oslabeného Merkelovou těžit

Nadcházející parlamentní volby pojímá spisovatel František Novotný jako skryté referendum o EU. Jeho pohledu oponuje politický analytik Štěpán Kotrba. České... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Novotný ve svém komentáři přehledně analyzuje současné koalice a polická hnutí z hlediska klesající afinity k Evropskému společenství. Dle něho důvěra v evropské sociální jistoty mezi obyvateli střední Evropy postupně slábne. Domnívá se, že jakmile si státy Visegrádské čtyřky (V4) spočítají, že společné plány stojí víc než náklady na zrušení svého členství, budou skutečně uvažovat o odchodu z EU. V České republice k tomu může dojít až v příštích parlamentních volbách. Podobný vývoj dle politického analytika a novináře Štěpána Kotrby má daleko od reality z důvodu nastavení zahraničního obchodu České republiky, který je ve velké míře a výhodně napojen na státy EU.František Novotný v příspěvku pro portál Neviditelný pes rozděluje současné politické subjekty podle jejich sympatií k EU. Dle jeho názoru výsledek příštích voleb vyřeší mimo jiné otázku o setrvání v EU. Co si o jeho námětu myslíte?Že pan Novotný si spletl pozici komentátora s pozicí úpěnlivě modlícího se krajně konzervativního pravicového aktivisty, horujícího pro národní stát. V této zemi není vztah k Bruselu dělící čárou politiky, ale otázkou pragmatické úvahy – volby peněženkou. Vzhledem k tomu, že naším nejvýznamnějším obchodním partnerem zůstává Německo, kam putuje každoročně necelých 30 % v Česku vyrobeného zboží a podíl vývozu do zemí evropské osmadvacítky činí něco přes 80 %, stále se držíme v první třicítce zemí s nejvyšším objemem exportu zboží na světě. Přebytek českého zahraničního obchodu je každý rok 500 miliard Kč. Jestliže se Rusko zaváže k odběru českého zboží v minimálně stejné hodnotě po dobu dvaceti let jako země EU a bude sanovat v konvertibilní hodnotě i každoroční přebytek dosavadního českého zahraničního obchodu, lze o vystoupení z EU uvažovat… Jinak je to ekonomický nesmysl. Reálný trh „samostatného“ Česka je nesmyslný, neuživí nás. Stabilní export na který se ekonomika může dlouhodobě spolehnout, je bez politického partnerství také nesmyslný. A Rusko, jako možné odbytiště i surovinová základna, se už třicet let stará pouze o sebe. Alespoň, že tak. S Jelcinem a jeho bandou západniků hrozil jeho rozpad. Naše napojení na „německou“ Evropu je stabilní a logické.Ano, velké korporace nám, občanům, EU „ukradli“. Ale roubíkem je měřitelný blahobyt většiny, který to přináší. Vyměnili jsme samostatnost v možnosti dělání chyb za poslušnost těm, kteří je platí, protože jsme prozatím čistými příjemci jak v zahraničním obchodu, tak v dotacích a sociálně vyrovnávacích platbách. I když „oni“ jsou ten vysmívaný Brusel se zahnutými banány, tak „my“ jsme stále Evropa. Prozatím posloucháme, protože prozatím je to výhodné. Nepleťme si ale ekonomiku s politikou.Jak jsou podle Vás Češi nyní spokojení s myšlenkou jednotné EU a jejích institucí? Čím je jejich nálada ovlivňována?No, to jsme u politické, nikoliv ekonomické stránky našeho členství… Nic se nemá přehánět a v posledních letech evropská socialistická formace i evropští lidovci absorbovali velké množství zkrachovalých zelených a rudých progresivistů. A zničili tím levicovou politiku, kterou by si voliči přáli.Myšlenka jednotné EU byla původně v době Gerharda Schroedera, Felipe Gonzálese Francoise Hollanda a Romano Prodiho myšlenkou socialistickou, myšlenkou Spojených Socialistických Států Evropských – s jednotnou daňovou, sociální a zdravotní politikou, zajišťující lidem práce odpovídající, větší podíl na zisku nadnárodních korporací. Gonzáles dělal předsedu Rady moudrých a skupiny Global Progress Evropské socialistické strany, kde aktivně působil i Miloš Zeman. Tehdy nebyla zelená politika vůči lidem tak nepřátelská jako dnes, znamenala solidární, společně sdílenou zodpovědnost, socialistickou zodpovědnost za snížení asymetrie ekonomického a sociálního rozvoje, za celou planetu.Víte, z hlediska rozvoje Česka si přeju co nejvíce zelených v německé politice a co nejméně zelených v české politice. Uzavření uhelných dolů a jaderných elektráren v SRN zvýší a posílí závislost na ruském plynu a české a francouzské elektřině. Německo bez uhelného a ropného segmentu průmyslu zchudne, neboť bude muset daleko více kompenzovat špičky energetické spotřeby. Bude živit nepracující přistěhovalce a bude muset posílit vnitřní bezpečnost o desítky tisíc policistů, aby udrželo pořádek v zemi. Bude to příležitost pro české elektrárny, české zbrojovky, český průmysl a pohádkový zisk pro českou ekonomiku, kde se jí vepřové, pije alkohol a chovají psi v každé domácnosti. Vinou neuvážené ekonomické a přistěhovalecké politiky Angely Merkelové oslabené Německo už nebude mít velkoněmecké ambice přikazovat Evropě a uvědomí si, stejně jako si to nyní uvědomuje Velká Británie, že být evropskou velmocí v 21. století se musí umět.Žádný ožrala z Bruselu se nebude nad jiné vyvyšovat a diktovat. EU není jeden stát a dlouho nebude. Takže pro nejbližší léta jsem striktně proti unitární Evropě, proti většinovému rozhodování dle počtu obyvatel, které navrhují Piráti, a vyhovuje mi současná možnost blokovat progresivistické hlouposti, přicházející z Bruselu, buď samostatně nebo jako společný postoj zemí V4. Jsem rád, že můžeme spolu s Orbánem blokovat willkommen uprchlickou politiku, blokovat New Green Deal, že můžeme sami blokovat zákaz držení zbraní, včetně těch automatických, blokovat nucený a dotovaný rozvoj elektromobility. Jako funkcionalistický designer a příležitostný vojenský analytik si nedovedu představit německý tank s čínským elektromotorem, mířící ukrajinskou stepí nabít baterii v tažení na Moskvu. A to je dobře.Dovedu si ale představit katalyzátor, umožňující bez vnějších energetických nákladů rozklad vody na vodík a kyslík k jejich následnému spálení v motoru, vypouštějícím vodní páru. Takovéto řešení by bylo vrcholně ekologické, udržitelné, technologicky inovativní a spustilo by obrovskou vlnu decentralizace pokroku.Jak hodnotíte dosavadní politiku premiéra Babiše vůči EU? Jaké jsou její silné stránky?Babišovou silnou stránkou je celoživotní zkušenost retailového obchodníka a ekonomický pragmatismus miliardáře. Babiš vnímá jako svou odpovědnost za českou korunu. Každou. I na svých účtech. Nechce danit v daňových rájích. Neschovává peníze v londýnských bankách jako mnozí ruští zbohatlíci. Investoval v Česku, investoval do Česka. Nemá kam utéct. Chudí pravičáci mají tendenci papouškovat, co se naučili z makroekonomie chicagské školy o svobodném trhu, který by i jim dovolil zbohatnout, miliardář ale musí poslouchat ten instinkt, který mu doposud vždy zajistil zisk. Nesnáším politiky, kteří říkají, jak máme žít a neřídili nikdy ani vepřín. Kteří jsou podnikatelé na úvěr. Kteří papouškují poučky.Babiš ale má v Evropě silné oponenty své jinak drzé zahraniční politiky. Těm vadí jeho vertikální národní monopol, který slučuje chemii zbraní a hnojiv se zemědělskou prvovýrobou a jejím technickým zázemím. Těm vadí relativně snadno dosažitelná potravinová soběstačnost Česka. Nejsme v případě války vydíratelní. Pole zoráme vlastními traktory a na zasetí pohnojíme. Krávy si sami podojíme. A prasata si sami rozbouráme. V zahraničním vlastnictví nejsou ani doly, ani výroba výbušnin a střelného prachu, ale ani výroba a skladování potravin. Přežijeme.Proč česká opozice tak inklinuje k EU a občas se jeví, že je pro ní podstatnější než česká vlast?Protože vlast nám rozdělili a zprivatizovali. A stejně má rozměr a počet obyvatel jako Moskva s předměstími... Protože spousta lidí z několika generací emigrovala. K vlasti nás mimo piva, vína a slivovice, pojí jenom historie plná dat, která si stejně nikdo nepamatuje. Část té historie je stejně falešná – ať už je to příběh o Horymírovi skákajícím na běloušovi z Vyšehradské skály do Vltavy, nebo vlastenecké báchorky o Chodech střežících hvozdy. Protože jsme ve válkách většinou nevítězili. Nemáme společnou víru a nemáme a nikdy jsme neměli společného nepřítele. I za nacismu část obyvatel kolaborovala s okupanty… Protože dnes už nemáme žádnou víru, jen v to, že snad zaplatíme menší daně. Protože památky se vracejí šlechtě, která většinou česká není. Protože každá k***a se už za socialismu musela naučit německy, když se chtěla uživit a když každý komunistický funkcionář uměl rusky. Protože každý vysokoškolák dnes musí umět anglicky a většinou jezdí stopem po Evropě. Jinde není bezpečno. Protože vlast už symbolizuje jenom lev a berňák. Proto.Některé strany, zejména SPD, Volný blok, v menší míře seskupení Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, navrhují referendum o vystoupení z EU. Je podle Vás nyní czexit reálný a shodný pro hospodářství, pracovní trh a konkurenceschopnost českých podniků?SPD svůj názor utlumí a posléze přehodnotí. Jako ho před dvaceti lety utlumila a přehodnotila ODS. Vyhrožovat czexitem je politika, která může vést k eliminaci největších přešlapů a obnovit autoritu EU jako EHS. Realizovat czexit je hloupost stejná jako brexit. „Podporujeme evropskou spolupráci, ale za podmínek vzájemné výhodnosti a společných zájmů,“ tvrdí Ivan David, europoslanec za SPD, bývalý sociální demokrat… To je rozumná pozice k Evropské unii.Protievropští trpaslíci jsou společenstvím nemyslících mocichtivých idiotů, které stejně nikdo nezvolí. Co si myslí, je každému soudnému jedno. To berte jako doporučení do voleb.

