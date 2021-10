https://cz.sputniknews.com/20211007/landa-zehra-na-vlastenecke-strany-udelaly-by-babise-16088041.html

Landa žehrá na vlastenecké strany. Udělaly by Babiše?

Landa žehrá na vlastenecké strany. Udělaly by Babiše?

Lepšolidi se sčuchli. Proč se nemohou dát dohromady SPD, Volný blok a Trikolóra a založit patriotistickou koalici. Je to sen známého hudebníka Daniela Landy. 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T17:40+0200

2021-10-07T17:40+0200

2021-10-07T17:40+0200

názory

volby

česká republika

andrej babiš

politika

zpěvák

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1173/30/11733059_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_59c62e00313270445f39600b4fcae1af.jpg

Představte si takovou situaci. V neděli ráno se probudíte a ze zpráv se dozvíte, že hnutí ANO Andreje Babiše porazila koalice. Ale ne ledajaká. Ale koalice patriotistických stran. Tak přesně asi takový sen se zdál známému hudebníkovi Danielu Landovi.O co jde? Televizní stanice CNN Prima News se ptala celebrit, jak budou volit. Herečka Eva Holubová nepřekvapila. Prý to hodí koalici Piráti a Starostové. Jan Hřebejk, v jehož Pelíškách Holubová účinkovala, taky bude volit bukanýry.Zpěvák Daniel Hůlka se vyslovil ve prospěch Trikolóry. A herec a legendární frajírek Sikyta Ivan Vyskočil prohlásil, že ho lákají strany s vlasteneckým programem. V úvahu pro něho přichází hnutí ANO, SPD, KSČM a Trikolóra.Vlastenecké uskupení by preferoval už zmíněný Daniel Landa. CNN Prima News sdělil, že svůj hlas dá Svobodným, kteří kandidují v koalici s dalšími dvěma stranami: Trikolorou a Soukromníky. Nemůže se ovšem smířit s tím, že národovecké subjekty typu SPD, Volný blok, Trikolora a další se nespojily a zbytečně tříští síly. „To mě velmi mrzí, že si každý jede svou linii, to je smutný," povzdechl si.Ten povzdech je jasný. Reakce na sociálních sítích na Landovo vyjádření ukazuje, že řada voličů by si přála vlastenecký blok, který by soupeřil nejen se souručenstvím lepšolidí v obou zjeveních, ale také s vládním hnutím ANO dosluhujícího předsedy vlády Andreje Babiše.Je to hezká představa. Hezká, ale poněkud naivní. Voleb se účastní šest stran, hnutí a koalic, které se hlásí k patriotistické myšlence. Mají určité ideologické průsečíky. Třeba vztah k Evropské unii, migraci, částečně i k opatřením proti covidu. Ale stačí to ke sjednocení do předvolebního bloku? Sotva.Ani to vědomí, že si kanibalizují voliče a připravují se o šanci být v Poslanecké sněmovně rozhodující silou, není argumentem pro spojení. Chybí totiž osobnost, které by se všechny ty rozrůzněné strany podřídily. Až se tak trochu zdá, že by tou osobností chtěl být Daniel Landa.O Landově myšlence na širokou koalici patriotistických stran Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Do určité míry jde o oprávněný povzdech, protože na opačné straně politického spektra, tedy v jeho liberálně-progresivistické části podporující členství České republiky ve stále federalističtější a těsnější Evropské unii, díky letošní kandidatuře dvou velkých koalic (Piráti-STAN a Spolu) nepropadne prakticky ani jeden voličský hlas (nepočítáme-li sem i sociální demokracii, která ovšem teoreticky rovněž může ve Sněmovně znovu být).Na druhé straně platí, že volební výsledek koalice více stran se nemusí rovnat součtu preferencí jejich jednotlivých subjektů, mnohdy naopak bývá významně horší. Tehdy, jestliže mezi potenciálními partnery a jejich voliči panují různé animozity, většinou personálního či silně emocionálního typu, ale může jít třeba i o určité symbolické rozpory v programatice. Také nemusí dělat dobrotu skutečnost, že jeden z koaličních partnerů je výrazně silnější než ti zbývající, což je v naší realitě případ hnutí SPD.Ale poměrně značnou logiku by dávalo spojení menších vlasteneckých stran do jedné společné koalice s tím, že hnutí SPD by kandidovalo samo. Tzn., jednalo by se o společnou kandidaturu Trikolóry, Svobodných, Soukromníků, Volného bloku, Aliance národních sil, Švýcarské demokracie, hnutí Prameny a Otevřeme Česko.Takováto aliance by měla volební potenciál cca v rozmezí 8-10 procent, tudíž by nemohlo jít o klasickou koalici de iure, jelikož v případě volebního spojení více než dvou subjektů požaduje volební zákon pro vstup do Sněmovny překročení kvora ve výši 11 % hlasů.Takže by se muselo jednat o ad hoc volební stranu stejného typu, jakou je nyní spojenectví Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Pak by takovému spojení stačilo k dobytí Sněmovny získat pět procent hlasů.A to by se podařilo zcela jistě – čímž by euroskeptické subjekty disponovaly společně ve Sněmovně téměř čtvrtinou všech mandátů," říká známý politolog.Měla by opravdu koalice patriotických stran šanci porazit souručenství lepšolidí nebo dokonce Babišovo ANO?„To zatím určitě ne. Ale mohlo by se – v případě, že by vedle SPD kandidoval do Sněmovny už jen jeden vlastenecký, euroskeptický a konzervativní subjekt, s jistotou dosáhnout toho, že koalice Piráti-STAN a Spolu by neměly naprosto žádnou šanci obsadit nadpoloviční většinu křesel ve Sněmovně," míní pan Doležal.Nestojí za Landovým výrokem jeho vlastní politické ambice?„Zčásti tomu tak může být. Daniel Landa už minimálně letos zvažoval vstup do politické a volební arény, měl nabídku být krajským, a poté i celostátním (po odchodu Václava Klause ml.), lídrem Trikolóry – a rovněž i nabídky od jiných subjektů. Vždy měl k politice blízko, dlouhá léta byl, v době, kdy na politické scéně neexistoval žádný relevantní silně pronárodní politický subjekt, určitým neformálním tribunem euroskeptických vlastenců a jejich ikonou.Je ovšem otázkou, zda neustálými odklady svého přímého politického angažmá už nepromeškal tu ideální dobu. Další šance, možní poslední, pro něj může přijít – ponecháme-li nyní stranou prezidentskou volbu – poté, co se Trikolóra a Volný blok nedostanou do Sněmovny a nevyhnutelně dojde k další integraci sil na „vlastenecké frontě“, kdy se bude hledat nový silný lídr nezatížený odérem porážky," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/superdebata-na-ct-vyvolala-poradny-rozruch-trikolora-se-ohradila-proti-spekulacim-o-spojeni-s-ods-16084536.html

Červenáček Trikolóra + spol. jsou prounijní. Ale třeba by se dohodli. Nejdůležitějí, aby sem záchvatový K. Olinka🚾 netahal své spekulace a bláboly z germánských televizí. A také ze své křišťálové koule; kdo ví, kde ji měl zastrčenou. 🐸🐸🐸🐸 1

luboš ze slezka Proč vzniklo tolik patritických uskupení a nevstoupili do SPD? Nyní vylezlo že patrioti klidně půjdou do vlády s Spolu nebo i Piráty. A dokonce i exprezident pronesl že raději bude volit SPD. Zase jde jen o PRACHY a ne o Česko!

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

volby, česká republika, andrej babiš, politika, zpěvák