Leoš Mareš ukázal svou babičku. Kočka, vypadá úžasně, jásají fanoušci

Leoš Mareš ukázal svou babičku. Kočka, vypadá úžasně, jásají fanoušci

07.10.2021

Některé ženy zrají jako víno, což rozhodně platí i v případě babičky Leoše Mareše. Ta totiž i v pokročilém věku dokáže zaujmout a oslnit mnohé lidi.Kromě fotografie Mareš sdílel také video, na kterém se svou babičkou naťukli téma tanečních pro mladé chlapce. Leoš totiž po svém synovi Kubovi chce, aby se této společenské akce aktivně účastnil. A soudě dle komentářů mají na věc stejný názor i uživatelé.A i další byli pro to, aby se syn Mareše do tanečních přihlásil. „Všechny holky chtějí mít kluka, který umí tančit. Takže Kubo, určitě do tanečních běž,“ zaznělo.„Kubo, jdi do tanečních! Lepší zábavu bys pohledal! Takové vzpomínky,“ hlásali další.Kromě těchto názorů se ale v komentářích objevily i četné zmínky o tom, jak je Leošova babička stále půvabná dáma a vypadá úžasně.Spousta lidí navícLeošovi psala, že je na něm vidět, že má svou babičku rád a rád s ní také tráví čas.„Babička vypadá na 70 let. Kočka. Leoši, hýčkejte si ji. Já tu svou milovanou ztratila příliš brzy,“ dělili se o názory a zkušenosti jiní.V komentářích pak také zaznělo, že spousta lidí by také chtěla ještě mít na světě své prarodiče, ale bohužel takové štěstí nemají.„Úžasný, závidím. Také bych chtěla vedle sebe tátu. Týden, co zemřel. Babičce přeji pevnézdravía mnoho šťastnýchchvil spolu,“ stálo v dalších komentářích.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

