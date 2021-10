https://cz.sputniknews.com/20211007/lukas-kovanda-putinova-slova-o-dodavkach-plynu-do-eu-pomohou-stabilizaci-energetickeho-trhu-16087532.html

Lukáš Kovanda: Putinova slova o dodávkách plynu do EU pomohou stabilizaci energetického trhu

Lukáš Kovanda: Putinova slova o dodávkách plynu do EU pomohou stabilizaci energetického trhu

Výrok ruského prezidenta Vladimira Putina o možném zvýšení dodávek plynu do Evropy pomůže zpomalit růst cen a stabilizovat energetický trh, řekl v komentáři... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T17:18+0200

2021-10-07T17:18+0200

2021-10-07T17:34+0200

plyn

evropa

krize

rusko

lukáš kovanda

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1080/89/10808900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_beb25b51e2796fb271a5e87b23f0a074.jpg

„Včerejší výrok prezidenta Putina o možném zvýšení dodávek plynu do Evropy pomůže stabilizovat energetický trh. K poklesu cen už došlo na velkoobchodním trhu s plynem. Teď rozhodně lze optimisticky očekávat, že dojde k některému uklidnění při růstu cen,“ řekl Lukáš Kovanda.Podle odborníka může mít na další stabilizaci situace pozitivní vliv i zahájení provozu plynovodu Nord Stream 2.Expert také komentoval středeční prohlášení českého premiéra Andreje Babiše, že je jeho vláda připravena zrušit DPH na elektřinu za účelem snížení cen pro spotřebitele. Tato premiérova slova vyvolala velmi skeptické ohlasy řady politiků a analytiků v zemi, kteří se domnívají, že v případě takových kroků vlády by Česku mohly hrozit sankce ze strany Bruselu, neboť zrušení DPH může být provedeno pouze v rámci celé EU.„Pokud to chápu správně, lídři zemí EU se nedávném summitu ve Slovinsku dohodli, že něco takového bude umožněno. V tom případě by už nešlo o jednostranný krok ze strany Babiše a jeho kabinetu. Na summitu ve Slovinsku lídři zemí hledali způsoby, jak současnou energetickou krizi vyřešit. A jedním z takových způsobů je právě dočasné snížení či zrušení DPH na elektřinu, plyn, a možná i na jiné druhy energie,“ řekl český expert.Putin se ve středu zúčastnil jednání o energetice, na kterém se diskutovalo o situaci s cenami na evropském trhu s plynem. Ruský prezident mimo jiné zdůraznil, že Gazprom plní a musí i nadále plnit své smluvní závazky při dodávkách plynu přes Ukrajinu. Zároveň přitom vyzval k promyšlení možnosti pečlivého zvýšení nabídky na trhu, například na burze v Petrohradu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/financial-times-spojila-pad-cen-plynu-s-putinovym-vyrokem-o-dodavkach-16081162.html

Červenáček Zprovoznění SP2 vyvolá možnost, tlak, na zlevnění topného oleje, benzinu a nafty v EU. 🐸🐸🐸🐸 4

bancafe Putin stabilizuje ceny a situaci,, to není dobře, nyní budou muset senátoři %CR vymýšlet něco nového na Rusko a Putina, aha už to mají, přece Putin má ty miliardy dolarů, které nikdo neviděl, kromě Navalného zaměstnanců , ale co pravda není důležitá, důležité je leč dokola opakovat. To zvládne i takový Fišer, Vystrčil. 1

3

evropa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, evropa, krize, rusko, lukáš kovanda