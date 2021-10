https://cz.sputniknews.com/20211007/mandle-jako-zazrak-pro-lidske-telo-odbornik-na-vyzivu-promluvil-o-prospesnosti-teto-pochoutky-16079476.html

Mandle jako zázrak pro lidské tělo? Odborník na výživu promluvil o prospěšnosti této pochoutky

Mandle jako zázrak pro lidské tělo? Odborník na výživu promluvil o prospěšnosti této pochoutky

Konzumace mandlí pomůže zpomalit proces stárnutí těla, prohlásilmodborník na výživu Jevgenij Arzamasov ve vysílání ruské televizní stanice Moskva 24.

To ale zdaleka není vše. Mandle jsou navíc považovány za takzvaný „ženský oříšek“, protože obsahují hořčík a vitamíny B, které jim pomáhají udržovat si zdravý nervový systém, zdůraznil odborník.A co pánové? Ani pro ně nejsou mandle o nic méně užitečné. Jíst ořechy podle lékaře pomůže zástupcům silnější poloviny lidstva snížit cholesterol, a také získat zinek.Zároveň odborník na výživu všem doporučil, aby nekonzumovali více než 10-15 kusů mandlí denně, a to kvůli vysokému obsahu kalorií. Nicméně, pravidelným cvičením lze toto množství zvýšit.Připomeňme, že dříve odborník na výživu a dietolog Gizem Germuš uvedl potraviny, které stabilizují hladinu cukru v krvi. Podle jeho názoru by ve stravě měly být zastoupeny potraviny s nízkým glykemickým indexem. K takovým potravinám patří ku příkladu ryby, které se doporučuje konzumovat třikrát týdně.Stejně tak Germuš doporučil jíst dvakrát týdně luštěniny a červené ovoce. Také jsou podle něj užitečné lískové ořechy, již zmiňované mandle, vlašské ořechy a další. I on ale varuje před nadužíváním těchto surovin, a to i kvůli případnému pálení žáhy.

