Na Slovensku během oslav výročí operace na Dukle nezazněla ruská hymna. Blaha a Danko zuří

Slovensko si dnes, 6. října, připomíná Den hrdinů Karpatsko-dukelské operace, která se stala jednou z nejkrvavějších operací druhé světové války. Před 77 lety... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Poslanec a místopředseda Směru-SD Ľuboš Blaha například upozornil, že na oslavách nezazněla státní hymna Ruské federace.„Vybíjí si vztek na lidech i na dějinách. Od rána mi volají rozhořčení členové Směru-SD, kteří včera byli na oficiálních oslavách na Dukle. Říkají, že nezahráli ruskou hymnu. Tomu se až nechce věřit,“ uvedl Blaha na Facebooku a citoval pak jeden z postřehů účastníků:„První zazněla česká, pak slovenská, nakonec polská. Ruskou naschvál nedali. Byla tam i ruská delegace a viděli jsme, že se jich to dotklo. Ani ruská vlajka tam nevlála.“Blaha si myslí, že lidé, kteří jsou za to zodpovědní, se snaží úplně vymazat ruský národ ze slovenských dějin. „Vyzmizíkovat. Ignorovat fakt, že nás v druhé světové válce osvobodila Rudá armáda, a že v samotné Karpatsko-dukelské operaci padlo přinejmenším 19 tisíc sovětských vojáků... O toto se snaží,“ tvrdí místopředseda Směru-SD.Reakce šéfa SNSŠéf Slovenské národní strany Andrej Danko se také vyjádřil na toto téma, a dokonce vyzval slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, aby veřejně vysvětlila důvod své neúčasti na pietním aktu Karpatsko-dukelské operace.„Je nepředstavitelné, aby se takového aktu nezúčastnila prezidentka Slovenské republiky. Prezidenti této republiky měli toto datum vždy zapsané velkými písmeny. V historii národa jsou události, které se neopomíjí. Vyzývám prezidentku, aby se omluvila a veřejně vysvětlila svou neúčast. Nahrazovat svou neúčast starými fotografiemi a statusy na sociálních sítích je nedůstojné,“ reagoval Danko.Za nevhodné Danko považuje i to, že ministr obrany Jaroslav Naď a předseda parlamentu Boris Kollár nevzdali úctu na pietních místech tak, jak se patří.„Čaputová, Naď a Kollár se postarali společně s představiteli této vlády o nejnedůstojnější oslavu v historii Dnů hrdinů Karpatsko-dukelské operace. Vyzývám prezidentku, aby vysvětlila důvod své neúčasti a veřejně se omluvila,“ zopakoval ještě jednou Andrej Danko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam A co německá, zazněla ? 2

Simo Häyhä Pro blahy harabiny a podobné bolševické chmradě je samozdřejmě rusko víc, než Slovnesko. Navíc když by tam měli hrát ruskou hymnu, tak i např ukrajinskou, estonskou, arménskou protože SSSR nebylo zdaleka jen rusko. Jednou bolševici dávají rovnítko mezi SSSR a rusko a jindy se od toho distacují, jak se jim to hodí. Jedno je jisté SSSR nás neosvobodil, ale ještě v květnu 1945 začali sovetské speciální jednotky odstraňovat lidi, kteří by mohli překážet nástupu komunistů k moci.

3

