https://cz.sputniknews.com/20211007/nemecko-ze-syrie-vyvezlo-predpokladane-stoupenkyne-islamskeho-statu-s-detmi-16081746.html

Německo ze Sýrie vyvezlo předpokládané stoupenkyně Islámského státu s dětmi

Německo ze Sýrie vyvezlo předpokládané stoupenkyně Islámského státu s dětmi

Německo ze Sýrie vyvezlo osm žen s 23 dětmi. Ženy jsou podezřelé z toho, že v minulosti byly členky Islámského státu*. 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T10:53+0200

2021-10-07T10:53+0200

2021-10-07T10:54+0200

svět

sýrie

německo

islámský stát

terorista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/813/80/8138017_0:122:3204:1924_1920x0_80_0_0_96e3c4dcaf8c6637956a1f188354c581.jpg

Osm matek s 23 dětmi bylo evakuováno do Německa v noci na 7. října z vězeňského táboru na severovýchodu Sýrie. Uvádí se to v prohlášení německého ministra zahraničí Heika Maase. Ženy jsou podezřelé z toho, že v minulosti odjely z Německa a staly se členkami teroristické organizace Islámský stát. Po příletu na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem byla většina žen zadržena, sdělil Maas.„Děti nemohou za situaci, ve které se ocitly. Je to správné, že děláme všechno, aby měly bezpečný život v dobrém okolí. Matky ale musí odpovídat za své činy před soudními orgány,“ poznamenal Maas.Vypovězení z Turecka do Německa podezřelých ze spolupráce s ISV minulých letech vypovídalo zejména Turecko do Německa bývalé obyvatele této země podezřelé ze spolupráce s IS. Federální kancléřka Angela Merkelová tenkrát ujistila, že německé právní orgány udělají vše, aby stoupenci džihádistů vypovězení z Turecka nikoho v budoucnu neohrozili. Po návratu do Německa mají absolvovat prověrku ve federálním protiteroristickém středisku.„Takže bude zaručeno, že tito lidé nebudou nikoho ohrožovat,“ cituje hlavu německé vlády agentura dpa.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/exploze-v-nabozenske-skole-v-afghanistanu-zabila-sedm-lidi-16080767.html

Kraken007 Němci převzali taktiku turků. Jak zplodit janičáře..

1

sýrie

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sýrie, německo, islámský stát, terorista