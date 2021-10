https://cz.sputniknews.com/20211007/nobelovu-cenu-za-literaturu-dostal-tanzansky-literat-abdulrazak-gurnah-16084381.html

Nobelovu cenu za literaturu dostal tanzanský literát Abdulrazak Gurnah

Nobelovu cenu za literaturu dostal tanzanský literát Abdulrazak Gurnah

Nobelovu cenu za literaturu za rok 2021 získal literát Abdulrazak Gurnah, který se v roce 1948 narodil v Zanzibaru a nyní žije ve Velké Británii, kam poprvé... 07.10.2021

Porota u Gurnaha ocenila zejména jeho schopnost citlivě psát o kolonialismu a vystihnout jeho vliv na obyvatele jihovýchodní Afriky. Své romány píše v angličtině a jeho nejznámějším dílem je román Paradise (Ráj), který se po vydání dokonce dostal do užších nominacích na Bookerovu cenu.Již dříve byla zveřejněna zpráva, že se ruská spisovatelka Ludmila Ulickaja dostala na seznam pěti favoritů mezi bookmakery na získání Nobelovy ceny. Údaje zveřejnila sázkařská firma Smartkets.Podle informací z rána 7. října obsadila Ulickaja třetí místo s koeficientem 13.50. V čele seznamu byl keňský spisovatel a dramatik Ngugi Va Thiongo (11.50). Na druhém místě byl, podle bookmakerů, rumunský básník Mirča Kerterescu. (12.00).Pokud jde o letošní oceněné, Nobelovu cenu za fyziku za rok 2021 získali hned tři vědci. Jde o Američana Syukuro Manabeho, Němce Klause Hasselmana a Itala Giorgia Parisiho. Dotyční toto prestižní ocenění získali za objevy na poli fyziky klimatu a jiných komplexních systémů. Držitelem Nobelovy ceny za chemii se letos stali vědci Benjamin List z německého Max-Planck-Institutu a David MacMillan z Princestonské univerzity v USA. Ti vyvinuli nový způsob tvorby molekul, asymetrickou organokatalýzu. Nobelova cena za medicínu, která se oficiálně nazývá cena za fyziologii a lékařství, letos společně zamířila k Davidovi Juliusovi a Ardemovi Patapoutianovi, a to za objev receptorů zodpovědných za vnímání teploty a hmatu.Udělování cenZmiňme, že Nobelův týden byl zahájen 4. října a potrvá do 11. října. Jména nositelů jedné z nejprestižnějších světových cen vyhlašují ve Stockholmu a v Oslu.Připomeňme, že ceny se udělují za vynikající vědecký výzkum, revoluční vynálezy, zásadní přínos pro kulturu nebo rozvoj společnosti. Celkem je cen šest: kromě medicíny a fyziky se uděluje Nobelova cena za chemii, literaturu, ekonomii (vyhlášení proběhne 11. října) a světový mír (8. října). Ceny jsou pojmenovány po jejich zakladateli Alfredu Nobelovi.V letošním roce se společná ceremonie nekoná. Vítězové obdrží diplom, zlatou medaili, a peněžní odměnu, která v roce 2021 činí 10 milionů švédských korun (asi 1,2 milionu dolarů) ve své zemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

