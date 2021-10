https://cz.sputniknews.com/20211007/otravite-se-lekar-prozradil-hlavni-chybu-pri-vareni-brambor-16082595.html

„Otrávíte se.“ Lékař prozradil hlavní chybu při vaření brambor

„Otrávíte se.“ Lékař prozradil hlavní chybu při vaření brambor

Ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov v pořadu televize Rossia 1 promluvil o chybě ve výběru brambor, která může být příčinou otravy. 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T14:51+0200

2021-10-07T14:51+0200

2021-10-07T14:51+0200

zdraví

zdraví

brambory

jídlo

dieta

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/14796535_0:121:2475:1513_1920x0_80_0_0_5f1abe4236dbfc8b5a4a2e761f9f6fa0.jpg

Jde o nazelenalé hlízy brambor.„Nesmí být hlavně zelené, naklíčené. Mohou obsahovat škodlivé látky. Bramborami se dá otrávit,“ varoval Mjasnikov.Zdůraznil, že v zelených částech brambor je jedovatá sloučenina solanin.Mjasnikov poradil konzumaci pečených nebo vařených brambor ve slupce, poněvadž obsahuje kalium, který je užitečný pro prevenci srdečně-cévních onemocnění. Také doporučil radši konzumaci nových brambor.Dietoložka promluvila o užitečnosti špaget a bramborDietoložka Margarita Koroljová dříve sdělila, že brambory a špagety mohou být prospěšné zdraví, když jsou správně vybrány a připraveny. „Brambory je třeba vařit v čisté slupce. Jíst je máme pouze spolu se zeleninou, saláty, a nikoli s masem, rybami nebo drůbeží. Pak získáme celé spektrum užitečných látek,“ cituje její slova 4. října portál Nation News.Odbornice přitom zdůraznila, že lidé, kteří mají sklon k nadváze, mají omezit konzumaci brambor na jeden nebo dvakrát týdně.Ve výběru špaget dáme radši přednost potravinám z celozrnné mouky. Konzumovat špagety se nedoporučuje víc než třikrát týdně.Vařit špagety je lepší se zeleninou a jíst se zeleninovou přílohou, dodala dietoložka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/jednou-ochutnate-a-uz-neodolate-mame-pro-vas-rychly-a-lahodny-recept-na-italske-pesto-16079928.html

Teodor

Tak to ten lekar nerekl nic noveho, to vi snad kazdy ze zelene brambory nejsou zdrave a musi se uvarit (takovy Vojtech nebo Kradousek a jinni genialove to urcite vedet nebudou, ti nevi nic), ale osobne nejim nevarene brambory.

1