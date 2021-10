Po návštěvě lékaře se mění program: Zeman bude volit v Lánech

„V předvečer voleb víme, že Miloš Zeman žije. Ale už není schopen dopravy do volební místnosti a nedokáže vhodit obálku do volební urny. Měl by abdikovat na svůj úřad ze zdravotních důvodů. Učinili tak T.G.M. a Edvard Beneš. Zdrojem moci je lid, nechť rozhodne o nové hlavě státu,“ napsala na Twitter.