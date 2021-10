https://cz.sputniknews.com/20211007/porad-vymena-manzelek-ohrozuje-deti-rrtv-dosla-k-zaveru-ze-televize-nova-porusila-zakon-16092422.html

Pořad Výměna manželek ohrožuje děti. RRTV došla k závěru, že televize Nova porušila zákon

Po odvysílání několika dílů Výměny manželek na TV Nova zaslali diváci Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) několik podnětů s tím, že pořad obsahuje... 07.10.2021

česko

televize

vysílání

porušení zákona

alkohol

český rozhlas

spd

cenzura

Rada rozhodla odložit podněty zejména z toho důvodu, že všechny zobrazené situace byly v mezích žánru reality show. Co se týká vulgarismů, ty byly podle Rady „vypípané“ a pořad byl vysílaný po 20. hodině.Šimůnková však s postupem rady nesouhlasila. Po jejích námitkách se tedy Rada znova začala zabývat tímto případem, a nakonec došla k závěru, že některé díly Výměny manželek skutečně mají škodlivý obsah pro děti, a to nejen kvůli vulgarismům, ale i kvůli tomu, že jeden z dílů, kde účinkující konzumuje velké množství piva, běžel v televizi před desátou hodinou. TV Nova tak podle Rady opravdu porušila zákon ve vysílání.Problémem také bylo, že účinkující pití alkoholu zlehčoval a chtěl, aby to okolí tolerovalo.Ombudsman zároveň vyzval Radu, aby zvážila oznámení možného ohrožení dětí Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Rada už jedno takové oznámení podala v lednu 2021. Mimo jiné má Rada na doporučení ombudsmana zveřejnit vypracovanou analýzu pořadu a její závěry.Cenzurování SPD ze strany Českého rozhlasuRadní ČRo nedávno uznal fakt cenzurování SPD ze strany Českého rozhlasu. Poslankyně SPD a kandidátka v Karlovarském kraji Karla Maříková nedávno nahlásila, že se stala obětí cenzury, kterou vůči ní uplatnila regionální stanice Českého rozhlasu Karlovy Vary. Místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek po seznámení s případem souhlasil, že ze strany veřejnoprávního média skutečně šlo o nepřípustný zásah.Poslankyně Maříková si totiž stěžovala, že Český rozhlas vystřihl z vysílání část jejího projevu, který pronesla v rámci předvolební vizitky, respektive větu, která říká, že lidé jsou „trestáni za vlastní názor“.Tomáš Kňourek během zasedání radních uvedl, že danýpřípad vyžaduje projednání. Ze strany veřejnoprávního rozhlasu totižpodle něj skutečně šlo o cenzurování političky z SPD.Kňourek tak dal Maříkové za pravdu a poukázal na to, že za vyjadřování svých názorů jsou dnes lidé opravdu trestáni. Trest však dnes nespočívá v odnětí svobody jako dříve, ale spíš v blokování účtů na sociálních sítích.Kňourek v této souvislosti požádal vedení Českého rozhlasu o přehled všech zásahů, které regionální redakce provedly.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

