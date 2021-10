https://cz.sputniknews.com/20211007/rusky-obcan-byl-zadrzen-v-bulharsku-kvuli-podezreni-z-prumyslove-spionaze-16090157.html

Ruský občan byl zadržen v Bulharsku kvůli podezření z průmyslové špionáže

Jeden Rus a dva litevští občané byli obviněni z předání utajovaných informací v oblasti inovačních technologií. Všichni podezřelí pracovali ve zbrojní továrně... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T18:46+0200

2021-10-07T18:46+0200

2021-10-07T18:46+0200

svět

zbraně

bulharsko

špionáž

zadržení

Dnes bulharské ministerstvo vnitra informovalo o zadržení tří osob, které pracovaly v dělostřelecké továrně Arsenal. Jedná se o šedesátiletého občana Ruské federace a čtyřiadvacetiletého a devětapadesátiletého občana Litvy, kteří působili ve vojenské továrně v rámci pracovní smlouvy. Uvádí se, že jejich činnost byla spojena s inovačními technologiemi. Podle uvedených informací měli dotyční neplacené volno do 17. září, do práce se po tomto termínu již ale nevrátili.Důvodem zahájení vyšetřování a následného zadržení podezřelých se stala ztráta řady výrobků a s nimi spojenou dokumentací, o což mohly mít zájem další bulharské a zahraniční firmy.Zbrojní továrna Arsenal je velkým výrobcem a exportérem střelných zbraní a munice. V továrně se vyrábí různé druhy palných zbraní, granátometů, dělostřeleckých a protiletadlových zbraní. Zmiňme, že na jaře loňského roku došlo v továrně Arsenal poblíž města Kazanlak k výbuchu, v jehož důsledku byly zraněny dvě osoby.Zadržení českého občana v RuskuPřed pár dny jsme informovali o tom, že Pohraniční oddělení Federální služby bezpečnosti Ruska v Čeljabinské oblasti zadrželo devětadvacetiletého občana České republiky, který byl na mezinárodním seznamu hledaných. Muž byl identifikován, když se snažil o vstup do Ruské federace z území Kazachstánu.Uvádí se, že orgány činné v trestním řízení České republiky zadrženého hledaly pro podezření z vydírání, vykrádání domů a výtržnictví. Trestné činy měly být spáchány v období od října do prosince 2015.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

bulharsko

2021

zbraně, bulharsko, špionáž, zadržení