Šéfka Evropské komise vyzvala k urychlení klimatických reforem

Evropská unie potřebuje urychlit reformy klimatu, aby se stala energeticky nezávislejší. Na čtvrteční konferenci to prohlásila předsedkyně Evropské komise... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

V souvislosti s tím von der Leyenová promluvila i o Zelené dohodě (Green Deal).Připomeňme, že takzvaný Green Deal, nebo-li Zelená dohoda, je projekt Evropské komise cílící na restrukturalizaci Evropské unie takovým způsobem, aby měl menší negativní dopad na životní prostředí.Již dříve se orgány Evropské unie dohodly na tom, že do poloviny století by se region měl stát klimaticky neutrálním – do té doby by měl být celkový objem emisí skleníkových plynů do atmosféry nulový. Zmiňme, že klimatické neutrality lze dosáhnout snížením emisí a použitím technologií pro zachycování a skladování škodlivých plynů.Dodejme také, že přechod na klimatickou neutralitu bude vyžadovat restrukturalizaci výroby a spotřeby energie, výrazné snížení emisí skleníkových plynů v různých hospodářských odvětvích, stejně jako snížení využívání fosilních paliv a zvýšení spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, a také biliony eur v investicích.Leyenová o plynové krizi v EvropěNedávno se šéfka EK vyslovila také k plynové krizi. Uvedla, že z dlouhodobé perspektivy jsou pro EU důležité investice do obnovitelné energetiky, což poskytne stabilnější ceny a nezávislost. Prohlásila to před zahájením summitu EU – západní Balkán ve Slovinsku.Šéfka EK dodala, že příští týden zveřejní Evropská komise prohlášení o energetice, bude se to projednávat v rámci Rady EU.Cena plynu v Evropě ve středu v určitém okamžiku překonala další rekord, přesahovala 1 900 dolarů za tisíc metrů krychlových, ale poté prudce klesla na 1 679 dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Připravme si peněženky, pojedeme z kopce, to Rusko dostaneme na kolena i kdybychom neměli co žrát a měli zmrznout.... 6

Červenáček Okamura řekl: EU je mi ukradená ... jak inspirativní a opodstatněné. 🐸🐸🐸🐸 5

