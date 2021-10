https://cz.sputniknews.com/20211007/skoda-auto-trpi-nasledky-koronavirove-pandemie-automobilce-hrozi-uplne-zastaveni-vyroby-16085691.html

Škoda Auto trpí následky koronavirové pandemie. Automobilce hrozí úplné zastavení výroby

Škoda Auto trpí následky koronavirové pandemie. Automobilce hrozí úplné zastavení výroby

Společnost Škoda Auto musí do konce roku výrazně omezit či dokonce zcela zastavit výrobu automobilů ve všech svých českých závodech, řekl vedoucí komunikace... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

„Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit,” řekl Kotera.Firma se ze všeho nejdříve soustředí na dokončení velkého množství rozpracovaných automobilů, kterým kvůli nedostatku čipů chybí některé součástky. Chtějí udělat vše možné, aby se je podařilo co nejrychleji dodat zákazníkům.Prioritou firmy bude podle Kotery také zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy zaměstnanců. Ti nyní zůstávají doma za 85 procent průměrné mzdy, podle odborů však hrozí snížení na 80 procent, píšou Novinky.czNejde o první zastavení výroby ve Škodě kvůli chybějícím čipům. Naposledy stály výrobní linky v týdnu od 27. září. Výroba se kvůli pandemii koronaviru zastavila také loni, zaměstnanci byli doma od 18. března do 27. dubna. Problém se ale aktuálně týká většiny automobilek na světě.Loni Škoda Auto celosvětově dodala přes jeden milion automobilů, v Česku má tři výrobní závody. Automobily vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, na Ukrajině a v Kazachstánu.„Automobilový průmysl se nachází ve fázi transformačního procesu, který masivně urychlí také Zelená dohoda pro Evropu a razantní digitalizace automobilů. Následující jeden až dva roky rozhodnou o dlouhodobé konkurenceschopnosti Škody Auto,“ komentovala situaci mluvčí Škody Auto Kamila Biddle.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Teodor Kdyz jsem byl mlady, auta nemela zadne cipy, byla spolehliva a dala se vzdy spravit a mnoha jezdi dodnes. Pochbuji, ze by nejake dnesni cipovane auto bylo schopne jet po sedesati letech. 1

