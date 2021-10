https://cz.sputniknews.com/20211007/superdebata-na-ct-vyvolala-poradny-rozruch-trikolora-se-ohradila-proti-spekulacim-o-spojeni-s-ods-16084536.html

Superdebata na ČT vyvolala pořádný rozruch. Trikolóra se ohradila proti spekulacím o spojení s ODS

Včerejší debata mezi lídry předních politických subjektů, která proběhla na České televizi, si vysloužila značnou kritiku ze strany řady komentátorů. A nejen... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/16085467_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8cf938072bc31857263171335f00c81b.jpg

Závěrečná předvolební superdebata na České televizi nepůsobila na mnohé diváky příliš pozitivním dojmem, a to jak z hlediska jejího moderování, tak i z hlediska použití moderních technologií, které se podle názorů řady politiků a uživatelů na sociálních sítích moc nepovedlo. Pro příznivce konzervativních politických sil, kteří sledovali tuto debatu, se možná jednou z klíčových věcí stal projev předsedkyně politické formace Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS) Zuzany Majerové Zahradníkové, během odpovědi na otázku moderátorky Světlany Witowské.Moderátorka se totiž předsedkyně Trikolóry zeptala na to, kdo by byl nejpřirozenějším koaličním partnerem pro její stranu, zda občanští demokraté či hnutí ANO. Majerová Zahradníková následně odpověděla, že je ochotná spolupracovat s kýmkoliv, kdo bude souhlasit se snížením daní pro české občany a v konečném důsledku poznamenala, že je to spíš ODS.Reakce politických oponentůKontroverzní odpověď Majerové Zahradníkové na neméně kontroverzní otázku moderátorky vyvolala ráznou kritiku, a dokonce i útoky ze strany politických soupeřů Trikolóry. Jedním z prvních, kdo se do Zahradníkové pustil, byl šéf SPD Tomio Okamura. Ten předsedkyni TSS vytkl její ochotu spolupracovat s prozápadní stranou.Neméně ostře zareagovala i česká moderátorka a politička Jana Bobošíková, která kandiduje v Praze v letošních volbách do Sněmovny za Volný blok.Vlna obvinění a kritiky, která se začala hrnout na předsedkyni TSS poté, co uvedla ODS jako nejpřirozenějšího partnera pro sestavení vládní koalice, ji pobídla k tomu, aby vysvětlila svou odpověď. Na svých sociálních sítích se tak Zuzana Majerová Zahradníková ohradila proti veškerým obviněním a spekulacím na téma údajné připravenosti TSS spolupracovat s občanskými demokraty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

