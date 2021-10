https://cz.sputniknews.com/20211007/to-je-honzo-hodne-za-hranou-lidovci-se-bouri-kvuli-hamackovym-vyrokum-16082273.html

To je, Honzo, hodně za hranou! Lidovci se bouří kvůli Hamáčkovým výrokům

To je, Honzo, hodně za hranou! Lidovci se bouří kvůli Hamáčkovým výrokům

Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček zneužil jméno mrtvého politika pro reklamu své partaje. Vdova po dlouholetém předsedovi lidovců Věra Luxová nyní požaduje... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Hamáček, jehož partaj se potácí pod hranicí pěti procent, se ve středeční předvolební debatě pokusil přetáhnout část voličů KDU-ČSL na svou stranu. Před kamerami totiž prohlásil, že někdejší lidovecký předseda Josef Lux by hlas koalici Spolu nedal, ale podpořil by sociální demokraty.Tento výrok ale nepobouřil pouze lidovecké vedení, ale dokonce i vdovu po bývalém místopředsedovi Klausovy vlády Věru Luxovou. Ta měla údajně lidoveckým politikům telefonovat a napsat rozhořčený dopis, ve kterém se vůči Hamáčkovým výrokům ohrazuje. Její rodina údajně bude volit koalici Spolu.Marian Jurečka k tomu od sebe na sociální síti dodal, že by se Hamáček měl omluvit.Luxová měla volat i lidoveckému poslanci Marku Výbornému. I jemu tlumočila své rozhořčení.Jurečka k tomu ještě poznamenal, že by Lux zcela jistě nevolil ani Janu Maláčovou, ani Matěje Stropnického.Ozval se také bývalý ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek, který naznačil, že Hamáček je čuně.Připomeňme, že Josef Lux byl aktivní politik v 90. letech. Od roku 1990 do roku 1998 byl předseda KDU-ČSL a působil jako místopředseda první a druhé vlády Václava Klause i vlády Josefa Tošovského. V těchto letech zastával i funkci ministra zemědělství. V roce 1998 z politiky odešel kvůli těžké leukémii. Rok nato zemřel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

