„Už chápete, proč se chceme z té bruselské zadnice vyvázat?“ Omezená suverenita rozlítila Ondráčka

Slib premiéra Andreje Babiše (ANO) zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) na energie je pouze plácnutím do vody. Podle odborníků na to Česko nemá kompetence. O DPH... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Během středeční předvolební debaty Babiš řekl, že současná vláda je připravena po volbách dočasně zrušit DPH u energií, aby ochránila domácnosti před raketově rostoucími cenami. Jak ale upozorňují odborníci oslovení serverem Aktuálně.cz, vláda na to nemá kompetence. Již letošní zrušení DPH na respirátory porušuje právo EU. Tato skutečnost rozzuřila Ondráčka, který se vyslovil pro czexit.Výjimka pro DPH?Již dříve ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že zrušení DPH na respirátory, které platí do konce října, je nad rámec práva EU. V případě DPH u elektřiny a plynu umožňuje evropská směrnice členským státům u elektřiny a plynu výjimku v podobě snížené sazby daně.Současně sazba DPH na elektřinu činí 21 procent, což je výrazně více než například ve Francii, v Itálii nebo ve Velké Británii. Česko by tak mohlo mít sníženou sazbu patnáct nebo deset procent.Kromě toho Evropská komise může předložit přímý legislativní akt na zavedení nulové sazby daně v souvislosti s mimořádnou okolností. Podobně tomu je u testů na koronavirus, na které se v Česku do konce roku 2022 neaplikuje DPH.Velkoobchodní cena elektřiny se za poslední rok zdražila o 225 procent. Na začátku září se megawatthodina na burze prodávala za 91 eur a v úterý to již bylo 164 eur. Po středeční korekci se cena snížila na 142 eur.Mezitím ministerstvo průmyslu a obchodu začalo hledat řešení pro domácnosti s nižšími příjmy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

