https://cz.sputniknews.com/20211007/vedci-zjistili-hlavni-faktor-preziti-v-pripade-covidu-19-16081485.html

Vědci zjistili hlavní faktor přežití v případě covidu-19

Vědci zjistili hlavní faktor přežití v případě covidu-19

Španělští a kanadští vědci zhodnotili úlohu tří ukazatelů rozboru krvi, jež ovlivňují přežití pacientů s těžkou formou covidu-19. Hlavním z nich je hladina... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T10:20+0200

2021-10-07T10:20+0200

2021-10-07T10:20+0200

zdraví

zdraví

vir

koronavirus

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/12970654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef0b7161509a608ed2f1592372c9b3a0.jpg

Jak je člověk chráněn před koronavirovou infekcí se dá soudit podle tří ukazatelů krevního rozboru: hladiny specifických protilátek proti určitým antigenům nebo částem viru; celkového množství antigenů, neboli antigenemii; a množství virové RNA v krvi. Dodnes nebylo jasné, který z těchto tří ukazatelů má být považován za klíčový v určení stupně rizika úmrtí na covid-19.Specifické protilátky proti spike proteinu SARS-CoV-2 blokují replikaci viru; antigenemie je ukazatel celkového množství heterogenních látek, které organismus identifikuje jako antigeny; podle množství virové RNA se dá zhodnotit momentální obsah viru v organismu.Vědci odebrali výsledky rozborů krvi 92 dospělých pacientů, kteří se v období 16. března-15. dubna dostali na Univerzitní kliniku Rio-Ortega a Klinický špitál Gregoria Marañóna ve Valladolidu, a také na Univerzitní kliniku prince Asturského v Madridu. Všichni měli potvrzenou diagnózu covid-19 s pomocí PCR testu, také v prvních 24 hodinách pobytu v nemocnici jim udělali rozbor krvi.Vědci sestavili profil protilátek v krvi pacientů, především protilátek IgM a IgG specifických vůči S -bílkovině viru SARS-CoV-2, a zhodnotili souvislost mezi hladinami těchto protilátek, koncentrací virové RNA, a přítomnosti bílkoviny nukleoproteinu (N) SARS-CoV-2 v plazmatu, kterou hodnotili podle ukazatele N-antigenemie, a také vliv těchto parametrů na riziko úmrtnosti pacientů.Výzkumníci zjistili, že pouze jeden ze tří parametrů přímo souvisí v velkým rizikem smrti, je to nízká reakce protilátek proti S-bílkovině viru SARS-CoV-2. Dva ostatní parametry souvisí s prvním, když nejsou protilátky N-antigenemie, je riziko přibližně dvakrát větší než při jejich vysoké hladině, virová RNA-zátěž je nepřímo úměrná množství protilátek. Jinými slovy, ti, kdo měli špatnou reakci protilátek, měli vysokou hladinu virové RNA a roztroušené virové bílkoviny v krvi.„Naši výsledky potvrzují, že léčení exogenními protilátkami při covidu-19 má být individuální, a tato terapie se má používat pouze u pacientů s neexistující a nízkou hladinou endogenních protilátek,“ cituje zpráva pro tisk jednoho z autorů výzkumu Jesúse Bermajo-Martina, doktora lékařských věd z Ústavu biologického lékařství v Salamance.Výzkum poskytl dodatečné důkazy závažnosti protilátek proti spike proteinu SARS-CoV-2 pro blokování replikace viru. Autoři doufají, že jejich výsledky pomohou zjistit optimální hladinu protilátek pro každého konkrétního pacienta v kritickém stavu, aby se dal překonat covid-19.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/media-vedci-vyvinuli-koronaviry-jeste-pred-pandemii-covidu-19-16077017.html

Genadij .

Všechno špatně, navrstvit 10 opičích náhubků na sebe, nasadit a vůbec nesundavat, dokud neodpadnou samy, a to bude buď v krematoriu nebo v rakvi. Před nasazením opičích náhubků je třeba narvat do rypáku do každé nozdry minimálně čtyři špejle, to je perfektní ochrana. No, a proočkovat kvalitními vakcínami minimálně jednou týdně.

1