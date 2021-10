https://cz.sputniknews.com/20211007/vojtech-konci-jako-ministr-zdravotnictvi-bude-velvyslancem-v-norsku-16083223.html

Vojtěch končí jako ministr zdravotnictví, bude velvyslancem v Norsku

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k 1. listopadu nastupuje na ministerstvo zahraničí jako schválený velvyslanec ve Finsku. Pro Rádio Impuls to uvedl premiér... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Rádio Impuls o novince informuje také na svém Twitteru. Premiér Andrej Babiš v předvolebním rozhovoru uvedl, že Adam Vojtěch 1. listopadu odchází na ministerstvo zahraničí, jelikož je schváleným velvyslancem ve Finsku.Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví od prosince 2017 do září 2020, kdy na vlastní žádost skončil.Na ministerstvo se však vrátil koncem května, kdy byl odvolán ministr Petr Arenberger. Původně měl Vojtěch v Helsinkách nastoupit již v létě.Policejní ochrana VojtěchaNejnovější informace hovoří o tom, že český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má dočasně přidělenu policejní ochranu. Uvádí se, že před jeho domem v Praze již nejméně dva týdny hlídkuje policejní vůz. Uvedli to svědci.Pokud jde o samotného ministra, ten tuto informaci o přidělené policejní ochraně zatím nepotvrdil ani nevyvrátil. Vyhýbavě se k dotazu na toto téma postavilo i ministerstvo zdravotnictví čipolicie. Oba úřady totiž neposkytly jednoznačnou odpověď na konkrétní otázku.A podobná reakce přišla od mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka: „K osobám, které mají přidělenu dočasnou policejní ochranu, se nikdy nevyjadřujeme. Je to z taktických důvodů, ale i z hlediska práv chráněné osoby.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

