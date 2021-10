https://cz.sputniknews.com/20211007/vysetrovatele-identifikovali-serioveho-vraha-zodiaka-16082905.html

Vyšetřovatelé identifikovali sériového vraha Zodiaka

Vyšetřovatelé identifikovali sériového vraha Zodiaka

Tým amerických vyšetřovatelů The Case Breakers, který se věnuje vyšetření neodhalených zločinů, zjistil osobnost sériového vraha přezdívaného Zodiac, který... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejich názoru to byl malíř pokojů Gary Francis Poste, který zemřel v roce 2018. Vyšetřovatelé tvrdí, že ho dokázali identifikovat díky jistým doličným předmětům a výpovědím svědků, jež zůstali naživu.Pomohly rovněž dopisy, které Zodiac posílal do redakcí novin v San Francisku. Podle mínění vyšetřovatelů může být jméno zločince klíčem k rozluštění jeho šifry.V prosinci 2020 mezinárodní tým hackerů rozluštil šifru sériového vraha známého jako Zodiac, 51 let poté, co odeslal do novin San Francisco Chronicle vzkaz napsaný těmito symboly. „Doufám, že je vám veselo z pokusů o mé dopadení. (…) Nebojím se plynové komory, protože mne pošle do ráje ještě dřív, poněvadž mám dnes dost otroků, aby pro mne pracovali,“ zní rozluštěný text.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

