„Získáme Krym zpátky.“ První vůdce Litvy věří v brzký rozpad Ruska

Krym se vrátí do složení Ukrajiny pouze za podmínky rozpadu Ruska, řekl v rozhovoru pro list Den bývalý předseda Nejvyššího sovětu Litvy Vytautas Landsbergis.

Podle jeho názoru je to jen otázka času.Upozornil přitom na to, že Moskva obsadila principiální postoj v otázce poloostrova.„Myslím, že to nebude tak, jak to prohlašuje ukrajinská vláda, že získá Krym zpátky a možná velmi brzy. Toto brzy nebo později nastane jenom po rozpadu Ruska, nikoli dříve. Nestane se, že Rusko s jeho jadernými bombami vrátí Krym,“ řekl na závěr politik.Krym se stal ruským regionem v březnu 2014 podle výsledků referenda, které se konalo po státním převratu na Ukrajině. Pro znovusjednocení s Ruskem se vyslovilo 96,77% voličů Republiky Krym a 95,6% obyvatel Sevastopolu. Moskva nejednou prohlásila, že občané Krymu přijali toto rozhodnutí demokratickým způsobem a v naprostém souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Podle Vladimira Putina je otázka Krymu vyřešena definitivně.Vojenská výcviková mise EU na UkrajiněList Welt nedávno informoval, že Evropská unie zvažuje možnost založení na Ukrajině vojenské výcvikové mise EU. Mise bude mít název EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, vojenská poradní a výcviková mise EU na Ukrajině).Podle údajů listu se v evropském zahraničněpolitickém úřadu domnívají, že by podobná mise byla „projevem solidarity s Ukrajinou“ s ohledem na údajnou „vojenskou aktivitu“ Ruska v blízkosti ukrajinské hranice, a také kvůli situaci s Krymem.V dokumentu se praví také o jiných způsobech, s jejichž pomocí by mohla EU přispět ke zvýšení vojenského potenciálu ukrajinské armády. Jde o rozšíření poradní mise EU pro reformu ukrajinské občanské bezpečnosti, jež existuje od roku 2014.Zdůrazňuje se, že o založení výcvikové mise požádali koncem července ministři zahraničí a obrany Ukrajiny, kteří zaslali „konfidenční dopis“ hlavě diplomacie EU Josepu Borrellovi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin CZ Rusko je suverénní stát něco co Litva nikdy nepozná natož když jí bude obhajovat místní šašek co si jinak na chleba vydělat neumí. 5

Simo Häyhä Rusko již prohrálo studenou válku a protože se opět vydalo na cestu agresivního nedemokratického a zkorumpovaného státu jako byl SSSR tak ji prohraje opět. 2

rusko

krym

litva

ukrajina

