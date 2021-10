https://cz.sputniknews.com/20211007/zoufala-zpovykana-a-sebestredna-proste-bes--witowska-celi-drtive-kritice-po-debate-na-ct-16083648.html

„Zoufalá, zpovykaná a sebestředná. Prostě běs!“ Witowská čelí drtivé kritice po debatě na ČT

„Zoufalá, zpovykaná a sebestředná. Prostě běs!“ Witowská čelí drtivé kritice po debatě na ČT

Včerejší superdebata na ČT se podle ohlasů velkého množství lidí příliš nepovedla. „Něco tak příšerného jsem už fakt dlouho neviděl. Špatně bylo snad úplně... 07.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-07T14:26+0200

2021-10-07T14:26+0200

2021-10-07T14:26+0200

česko

debata

česká televize

petr štěpánek

parlamentní volby

kandidáti

moderátorka

andrej babiš

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1216/62/12166231_0:69:1200:744_1920x0_80_0_0_0b51fd8cb596988a5786cd3f461c3f71.jpg

Witowská, jež měla za úkol uřídit celkem osm lídrů, vedla debatu „natolik spatně“, že mnozí voliči ani nepochopili, co by si z jejích otázek kandidátům a jejich následných odpovědí mohli odnést.Witowská prý skákala lídrům do řeči a nenechala je domluvit. Na Petra Fialu prý „štěkala jako učitelka na prvním stupni“.„Světlana dneska najela nějaký excelentní kokain, pořád tak všechny okřikovala, že jsem očekával, že sejde od pultíku a nafackuje Vítu Rakušanovi,“ napsal auditor Pavel Pilecký.Moderátorku zkritizoval dokonce i člen ODS Pavel Pěčonka. „Witowská je příšerná moderátorka té debaty, jako sorry, ale mě její výlevy na politiky nezajímají, mě zajímají ti lidi, co kandidují na premiéra, takže Petr Fiala a Andrej Babiš a možná Bartoš, kdyby nebyl doma,“ uvedl.Stěžovala si také členka Trikolóry Helena Mallotová: „Způsob, jakým redaktorka vede závěrečnou předvolební debatu, považuji za odporný.“Výstup Witowské za to nejstrašnější v celé debatě označil i Petr Štěpánek. „Naprosto zoufalá moderátorka Světlana Witowská. Zpovykaná, sebestředná, utržená ze řetězu. Prostě běs! Předvolební debata fakt není mistrovství světa ve skoku do řeči a moderátor fakt není hlavní postavou večera,“ uvedl.Štěpánek si myslí, že vina leží především na České televizi, která, pokud už si pozvala osm hostů, měla v rámci své profesionální povinnosti nechat každému stejný časový prostor, a ne některé „nechat mluvit do aleluja a jiné přerušovat a utínat po první větě“.Za infantilní také označil nápad s umělou inteligencí, z nějž se prý stala „taková hovadina“, že se Štěpánkovi ani nechce věřit, že takovou věc mohl vymyslet příčetný člověk. „Asi na Kavkách příčetní lidé nepracují,“ shrnul Štěpánek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/to-je-honzo-hodne-za-hranou-lidovci-se-bouri-kvuli-hamackovym-vyrokum-16082273.html

Červenáček Tu besedu jsem mailem ČT1 vyhodnotil i já. Moderátorka pohrdala předsedy politických stran, byla lepšočlověk, nenechala politika dokončit větu, na což by často asi stačily 3 vteřiny. A poněkud jakoby prezentovala své názory a své psychopatické ego, na které se jí s.re jako na záchvatové spekulace K. Olinky. 🐸🐸🐸🐸 2

Jaroslav Machek Největší hnus byla ta umělá inteligence.Tak debilně naprogramovaná,jen se divím Vojtovi Filipovi,že ji neposlal do prdele i s tou směšnou a trapnou Witovskou-inu blondýna,i když ta umělá byla černá a kurevsky moooc mi připomínala Pakarnovou Evickovou nebo Richterku od korzárů 😂 1

7

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

debata, česká televize, petr štěpánek, parlamentní volby, kandidáti, moderátorka, andrej babiš, očkování