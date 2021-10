https://cz.sputniknews.com/20211008/americka-jaderna-ponorka-se-pri-ponoru-srazila-s-neznamym-objektem-16094415.html

Americká jaderná ponorka se při ponoru srazila s neznámým objektem

Americká jaderná útočná ponorka třídy Seawolf USS Connecticut (SSN 22) se srazila s neznámým objektem, informuje o tom Vojenské námořnictvo USA. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

V námořnictvu upřesnili, že k incidentu došlo 2. října v indicko-tichooceánském regionu, ponorka byla pod vodou.Uvádí se, že ponorka je v „bezpečném a stabilním“ stavu, jaderná část ponorky nebyla poškozena. Zdůrazňuje se také, že životy posádky nic neohrožuje.USNI News uvádí, že při střetu bylo minimálně 11 námořníků lehce a středně zraněno.Ponorka nevyslala nouzový signál, nyní míří k základně na Guamu, kam má dorazit v pátek.Střelba na ruské loděVelitel amerického námořnictva v Evropě a Africe admirál Robert Burke prozradil, v jakém případě zahájí síly NATO palbu na ruské lodě v Černém moři. Citoval ho Business Insider.Když cizí letadlo proletí v blízkosti torpédoborců NATO, pak se podle vojenského důstojníka velitelé sami rozhodnou, zda se připravuje k útoku, nebo ne.Jak admirál upřesnil, ruské námořnictvo neustále doprovází lodě NATO operující v regionu. Podle něj jsou tyto interakce většinou bezpečné a profesionální.Poznamenal, že Rusko do značné míry modernizovalo své ozbrojené síly, zejména ponorky, a poučilo se také z amerických válek v Iráku a Afghánistánu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

