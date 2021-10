https://cz.sputniknews.com/20211008/cesko-slovensko-a-deset-dalsich-zemi-vyzvaly-eu-aby-financovala-stavbu-plotu-proti-migrantum-16099957.html

Česko, Slovensko a deset dalších zemí vyzvaly EU, aby financovala stavbu plotů proti migrantům

Česko, Slovensko a deset dalších zemí vyzvaly EU, aby financovala stavbu plotů proti migrantům

Dvanáct členských států odeslaly Evropské komisi dopis, v němž požadují vyčlenění finančních prostředků na výstavbu hraničních bariér, které by zamezily vstupu... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Řada členských zemí Evropské unie, mezi nimiž jsou země Visegrádské skupiny, pobaltské státy, Rakousko, Bulharsko, Řecko, Dánsko a Kypr, poslala dnes dopis na adresu Evropské komise, ve kterém zdůraznila nutnost finanční podpory výstavby hraničních bariér z unijního rozpočtu. Dopis požadující financování plotů proti nelegálním migrantům byl odeslán před dnešní schůzí ministrů vnitra členských států.Uvádí se, že Polsko a Litva se potýkají s výrazným problémem spojeným s nelegální migrací, který je podle představitelů těchto zemí způsoben kroky běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten podle řady unijních ministrů vnitra nese odpovědnost za to, že se uprchlíci z Afriky a Blízkého východu dostávají do Evropské unie přes bělorusko-litevskou a bělorusko-polskou hranici. V souvislosti s tím Polsko a Litva již zahájily stavbu hraničních bariér s tím, aby zamezily vlně nelegální migrace. Ministryně vnitra Litvy Agné Bilotaitélová dokonce označila postup běloruského prezidenta za hybridní útok proti celé Evropě.Podle návrhu by se stavba plotů měla stát oficiálním dodatečným opatřením v rámci ochrany vnějších hranic Evropské unie.Nelegální migrace přes běloruskou hraniciLitva, Lotyšsko a Polsko nedávno oznámily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily oficiální Minsk z vytvoření migrační krize. V souvislosti se současnou situací zavedl prezident Polska Andrzej Duda na územích hraničících s Běloruskem výjimečný stav, na ochraně hranic se podílí armáda a policie.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil, že Minsk již nebude brzdit proud nelegálních migrantů do zemí EU, neboť kvůli sankcím Západu na to „nejsou peníze ani energie“. Pohraniční stráže Běloruska opakovaně upozorňovaly na násilné vyhošťování migrantů ze strany Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček To by byl jeden z mála pozitivních počinů EU. Podle mě se bude v reakci protektorát EU velmi vykrucovat, nabízet jiná řešení a apelovat zbytečně na Bělorusko. 🐸🐸🐸🐸 2

