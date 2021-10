https://cz.sputniknews.com/20211008/cina-vyzvala-spojene-staty-aby-zverejnily-podrobnosti-o-mimoradne-udalosti-s-jadernou-ponorkou-16104739.html

Čína vyzvala Spojené státy, aby zveřejnily podrobnosti o mimořádné události s jadernou ponorkou

Čína vyzvala Spojené státy, aby zveřejnily podrobnosti o mimořádné události s jadernou ponorkou

Spojené státy mají zveřejnit podrobnosti o incidentu s americkou jadernou ponorkou Seawolf USS Connecticut, která se srazila s neznámým předmětem v... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

„Čína je tímto incidentem hluboce znepokojena,“ řekl diplomat. Vyzval Washington, aby světové komunitě poskytl přesné informace o incidentu, včetně údajů o místě srážky, misi ponorky a možnosti úniku radiace.Předtím americké námořnictvo informovalo, že americká jaderná ponorka byla poškozena při srážce s neidentifikovaným objektem v mezinárodních vodách Indo-Pacifické oblasti dne 2. října.Dnes televize CNN s odvoláním na prohlášení námořnictva uvedla, že na ostrov Guam dorazila americká jaderná ponorka poškozená při srážce. Je třeba poznamenat, že ponorka dosáhla základny sama.Námořnictvo zdůraznilo, že srážka se nedotkla jaderného zařízení a že nic neohrožuje životy námořníků. Současně bylo hlášeno asi 11 středně těžce a lehce zraněných.Admirál uvedl možnou příčinu incidentu s americkou jadernou ponorkouDůvodem poškození jaderné ponorky amerického námořnictva mohla být kolize s průmyslovým podvodním zařízením, jako je ropná vrtací souprava, řekl agentuře RIA Novosti velitel baltské flotily (2001-2006), admirál-ponorník Vladimir Valujev.Zdůraznil, že tato ponorka patří do třídy nejmodernějších jaderných ponorek amerického námořnictva, proto se zdá nepravděpodobné, že by její navigační zařízení selhalo a narazila do podvodního útesu nebo skály.

