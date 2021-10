https://cz.sputniknews.com/20211008/media-americka-armada-na-tchaj-wanu-tajne-provadi-vojenska-cviceni--16099240.html

Média: Americká armáda na Tchaj-wanu tajně provádí vojenská cvičení

Média: Americká armáda na Tchaj-wanu tajně provádí vojenská cvičení

Americký list The Wall Street Journal ve čtvrtek informoval o tom, že USA už nejméně rok tajně udržují na Tchaj-wanu asi pár desítek vojáků ze speciálních... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že vojenští trenéři byli nejprve vysláni na Tchaj-wan Trumpovou administrativou, ovšem jejich přítomnost nebyla dosud hlášena.Zpráva přišla ve chvíli, kdy tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vystoupila s prohlášením, že Tchaj-wan „udělá vše pro to, aby bránil svou svobodu a demokratický způsob života“.Američtí vojáci nemají na Tchaj-wanu trvalou základnu od roku 1979, kdy Washington navázal diplomatické vztahy s Čínskou lidovou republikou.Mluvčí Pentagonu John Supple nechtěl zprávu komentovat, ale poznamenal, že „naše podpora a obranné vztahy s Tchaj-wanem zůstávají v souladu s aktuální hrozbou ze strany Číny“.„Je to důležitý krok, ale jeho cílem není primárně provokace, ale zlepšení obranné schopnosti tchajwanských sil,“ řekl Jacob Stokes, člen indicko-pacifického bezpečnostního programu Centra pro novou americkou bezpečnost.„Vždy existuje rovnováha mezi symbolismem a podstatou, a myslím si, že když se to dělá potichu, má to být podstatnější,“ dodal.Přítomnost amerických námořních sil na Tchaj-wanu byla hlášena již dříve a také později byla potvrzena velením tchajwanského námořnictva jako „rutinní vojenská spolupráce a výcvik mezi Tchaj-wanem a USA“.Podle zprávy The Wall Street Journal se vojenští školitelé na Tchaj-wanu střídají, takže se nejedná o nějakou trvalou přítomnost. Jak upozornil Julian Ku, profesor práva na newyorkské univerzitě Hofstra, významným faktorem ve čtvrteční zprávě je to, že američtí představitelé ji potvrdili.Reakce ČínyČínské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení vyzývající USA k tomu, aby zastavily vojenskou pomoc Tchaj-wanu.Deník Global Times v pátek uvedl, že čínská státní rada „se důrazně ohrazuje proti jakékoli formě vojenské tajné dohody mezi Tchaj-wanem a Spojenými státy“.„Naléhavě vyzýváme USA, aby dodržovaly Šanghajské komuniké v otázce Tchaj-wanu a zastavily jakékoli provokace. Vládní autority na Tchaj-wanu spolupracují s vnějšími silami, aby si zajistili „nezávislost“ a odmítli znovusjednocení. To ale již přivedlo obyvatele Tchaj-wanu ke katastrofě, a proto i jejich pokusy dnes nutně selžou.”Zpráva o americké vojenské přítomnosti na Tchaj-wanu přichází po sérii eskalačních signálů v indicko-pacifickém regionu. Během prvních čtyř říjnových dnů vypustila Čína do tchajwanské zóny protivzdušné obrany téměř 150 vojenských letadel, včetně bombardérů a stíhacích letounů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

