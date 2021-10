https://cz.sputniknews.com/20211008/media-velke-britanii-hrozi-nedostatek-toaletniho-papiru-kvuli-rusku-16103126.html

Média: Velké Británii hrozí nedostatek toaletního papíru „kvůli Rusku“

Média: Velké Británii hrozí nedostatek toaletního papíru „kvůli Rusku“

V Británii může dojít k nedostatku toaletního papíru kvůli situaci s cenami plynu. Píše o tomto portálDaily Mail. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

„Výrobci jsou vážně ovlivněni rostoucími náklady na výrobu toaletního papíru a jeho obalů. To má dopad na příjmy a vede k poklesu výroby,“ cituje portál slova Andrewa Largeho, generálního ředitele Konfederace papírenského průmyslu.Daily Mail uvádí, že téměř každý desátý podnik ve Velké Británii je nucen zvýšit ceny zboží a služeb. Důvodem je růst cen elektřiny a plynu. Publikace tvrdí, že tato situace souvisí s chováním Ruska, které údajně má možnost zvýšit dodávky, ale nedělá to kvůli Nord Stream 2.V Británii je zároveň nedostatek dopravců kvůli brexitu a pandemii, což narušilo dodavatelské řetězce paliva a komodit po celé zemi.Již dříve byly ve Velké Británii problémy s nákupem toaletního papíru. Stalo se to v roce 2020, kdy obyvatelé země začali masivně nakupovat zboží kvůli hrozbě dlouhého lockdownu v souvislosti s pandemií covidu-19.Situace s plynemTrh s plynem je v horečce už několik měsíců: zatímco na začátku srpna se cenné papíry na dodávku paliva obchodovaly za 515 USD, tak do konce září se více než zdvojnásobily a tento týden burza zaznamenala historické maximum - 1937 $ za tisíc metrů krychlových. Poté následoval pokles - ceny klesly téměř o polovinu, pod tisíc dolarů.Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že Moskva vždy byla spolehlivým dodavatelem plynu pro spotřebitele v Evropě a Asii. Zdůraznil, že Rusko vždy beze zbytku plní své závazky.

Milan Kozik Tí KOKO-I by nemali na koho drbať, keby Ruska nebolo. Zožrali by sa sami.

