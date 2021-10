https://cz.sputniknews.com/20211008/mozna-odpoved-ruska-na-vyhosteni-diplomatu-z-nato-uzavre-sve-zastupitelstvi-16093964.html

Možná odpověď Ruska na vyhoštění diplomatů z NATO. Uzavře své zastupitelství?

Možná odpověď Ruska na vyhoštění diplomatů z NATO. Uzavře své zastupitelství?

Ruský deník Kommersant s odkazem na zdroje píše o tom, jaké odvetné kroky může přijmout Moskva poté, co Severoatlantická aliance vyhostila ruské diplomaty. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T07:55+0200

2021-10-08T07:55+0200

2021-10-08T07:55+0200

svět

nato

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/691/41/6914194_0:226:3053:1943_1920x0_80_0_0_8ca871eeeb4522bf61fa90c6c49d25cc.jpg

NATO dříve informovalo o tom, že vyhostí osm pracovníků zastupitelství Ruska při alianci, kteří mají být „neohlášenými pracovníky ruské rozvědky“. Navíc celkový počet dostupných akreditací byl pro Moskvu snížen na deset.Zdroje novin tvrdí, že odvetné kroky proti NATO jsou nyní schvalovány v mezirezortním formátu. Bylo však již přijato rozhodnutí, že se dotknou Vojenské styčné mise Severoatlantické aliance v Moskvě, která úřaduje pod egidou belgického velvyslanectví.Deník zdůrazňuje, že vojenská spolupráce mezi Ruskem a NATO byla zmrazena na základě rozhodnutí aliance po znovusjednocení Ruska s Krymem. Navíc zasedání Rady Rusko – NATO neprobíhají již přes dva roky. Proto v misi, která má zajišťovat zejména tyto otázky, „je možné nechat klidně jednoho člověka, bude to stačit“, oznámil jeden ze zdrojů ruských novin.Zdroje deníku také nevyloučili, že i samotné Rusko se pustí do uzavření své mise při NATO.Kromě toho zdroje nedokázali odpovědět na otázku, jestli se odvetná opatření nějak dotknout Informačního byra NATO v Moskvě.Rusko - NATOV NATO 6. října přijali rozhodnutí o zrušení akreditace osmi zaměstnanců zastupitelství RF při organizaci. Počet akreditací pro ruské diplomaty při Severoatlantické alianci činí dnes tedy 10.5. října generální tajemník aliance Jens Stoltenberg prohlásil, že země NATO mají udržovat vztahy s Ruskem, aby nedošlo k nové studené válce nebo závodům ve zbrojení. Zároveň poznamenal, že se vztahy mezi NATO a Ruskem nacházejí na nejnižším bodu od dob studené války.Den předtím předseda zahraničního výboru Rady federace Grigorij Karasin sdělil, že Stoltenberg navrhl na jednáních s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v průběhu zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku obnovení formátu Rusko-NATO. Lavrov ze své strany navrhl dosažení dohod o konkrétních otázkách, aby všechno zase neskončilo bezvýslednými řečmi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211007/moskva-okomentovala-rozhodnuti-nato-vuci-ruskym-diplomatum-16084196.html

https://cz.sputniknews.com/20211007/generalni-tajemnik-nato-vysvetlil-vyhosteni-ruskych-diplomatu-16086661.html

Červenáček Mohou si mailovat nebo se informovat holubí poštou. To myslím vážně. 🐸🐸🐸🐸 1

Mir Je nejvyšší čas, aby NATO začalo hledat nového generálního tajemníka (pokud si myslí, že "přežije"). Současný již neví kudy kam, tak se uchyluje k administrativním opatřením. Zkušenosti mi napovídají, že horizont rozpadu v takových případech již byl překročen. Je to čin zoufalého. Zřejmě pan generální tajemník se bojí již i sám sebe. 1

3

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko