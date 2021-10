Na pozadí prezidentovy nemoci začínají v Česku volby

„Poté, co byl hospitalizován, musí nabrat sil. Musíme si uvědomit, že mu je 77 let, to se prostě mohou některé neduhy objevit (...) Teď je důležité, aby pan prezident měl dostatek sil pro další práci. Není potřeba ho vystavovat.”

Jiří Ovčáček Mluvčí prezidenta ČR Mluvčí prezidenta ČR