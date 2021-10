Není potřeba ho vystavovat, musí nabrat síly. Ovčáček okomentoval současný zdravotní stav Zemana

„Pana prezidenta to nesmírně mrzí, musí zrušit účast v nedělní Partii na Primě… V každém případě mohu od pana prezidenta vyřídit všem divákům TV Prima a CNN Prima NEWS pozdravy. Je nám líto, že k vysílání nemůže dojít, ale zdraví je teď přednější. Je to to nejdůležitější, co máme. Věřím, že diváci rozhodnutí pochopí,” uvedl Jiří Ovčáček.