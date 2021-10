https://cz.sputniknews.com/20211008/nobelovu-cenu-miru-dostali-sefredaktor-ruskych-novin-a-filipinsko-americka-novinarka-16096043.html

Nobelovu cenu míru dostali šéfredaktor ruských novin a filipínsko-americká novinářka

Nobelovu cenu míru dostali šéfredaktor ruských novin a filipínsko-americká novinářka

Nobelovu cenu míru za rok 2021 dostali šéfredaktor ruských novin Novaja gazeta Dmitrij Muratov a filipínsko-americká novinářka Maria Ressaová. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T11:12+0200

2021-10-08T11:12+0200

2021-10-08T12:16+0200

nobelova cena

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/16096634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a12511f71c3050ab252737335c8206f2.jpg

Norský Nobelův výbor uvedl, že cenu udělil za jejich úsilí chránit svobodu projevu, což je nezbytnou podmínkou pro demokracii a trvající mír. Výbor označil dvojici za „zástupce všech novinářů, kteří usilují o tento ideál“.Jak uvádí BBC, Ressaová, která spoluzaložila zpravodajský portál Rappler, dostala cenu za to, že „odhaluje zneužívání moci, násilí a rostoucí autoritářství ve své rodné zemi, Filipínách“. Muratov byl oceněn za to, že po několik desetiletí bránil svobodu slova v Rusku za neustále se zhoršujících se podmínek.Devětapadesátiletý Muratov se stal třetím Rusem, který obdržel Nobelovu cenu míru. Před ním to byl ochránce lidských práv Andrej Sacharov a první prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov. Vyhlášení Nobelovy ceny míru došlo den po 15. výročí vraždy ruské novinářky Anny Politkovské, která pracovala v listu Novaja gazeta.Muratovovi již pogratuloval Svaz novinářů Ruska. Jak uvedl jeho předseda Vladimir Solovjov, jeho noviny se vždy principiálně držely svých postojů.Muratovovi gratulovali i v Kremlu. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina uvedl, že je šéfredaktor novin statečný a talentovaný člověk.Na Nobelovu cenu míru bylo letos nominováno 234 lidí a 95 organizací. Loni cenu obdržel Světový potravinový program OSN, za svůj boj se světovým hladem a snahu zlepšit podmínky pro mír.S Nobelovou cenou výherci dostanou 10 milionů švédských korun (zhruba 25 milionů českých korun).Tento týden již byly vyhlášeny ceny za lékařství, fyziku, chemii a literaturu. V pondělí bude zveřejněno jméno nositele letošní ceny za ekonomii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210902/ziska-assange-nobelovu-cenu-snowden-zhodnotil-situaci-15700822.html

Svinutý Adonis Tak to se bude Putínek hodně kroutit, že ji dostal muž bojující za svobodu a pravdu Muratov a asi poslední ostrůvek svobody v Rusku Novaja Gazeta. V ní pracovala i paní Politkovská, kterou dal Putin zavraždiit v den svých narozenin a včera měla výročí.... 2

ignác Je to jako s Berezovským. Dokud dělal pro Rothshilda a bojoval proti Putinovi, tak žil. Ve chvíli, kdy poprosil Putina o odpuštění a chtěl se vrátit do Ruska, což by bylo pro Putina skvělé propagandistické vítězství, našli Berezovského mrtvého ve svém londýnském bytě. 2

11

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nobelova cena