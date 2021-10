https://cz.sputniknews.com/20211008/polaci-uvedli-do-nebe-volajici-chybu-pri-vareni-brambor-16096741.html

Poláci uvedli „do nebe volající“ chybu při vaření brambor

Poláci uvedli „do nebe volající“ chybu při vaření brambor

Mnozí lidé se dopouštějí „do nebe volající“ chyby při vaření brambor, i přesto, že je to snad nejjednodušší operace, píše polský portál Wirtualna Polska. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Lidé nejčastěji zalévají brambory studenou vodou. V důsledku toho ztrácejí v procesu vaření velkou část výživných látek. Lepší bude dávat syrové brambory do vroucí vody a osolit ji teprve, když budou brambory měkké, doporučuje autor příspěvku.Nové brambory (důkladné vymyté nebo oloupané) je třeba dát do vroucí vody a vařit na středním ohni 15 až 20 minut. Staré brambory je lepší vařit ve slupce, protože ty nejcennější látky jsou pod slupkou. Při loupání je třeba slupku loupat co nejtenčí. Brambory pro bramborovou kaši je možné nakrájet na malé kousky, aby byla zkrácena doba termické úpravy.Do vody, v níž se brambory vaří, můžete přidat mléko v poměru 250 ml na 1 l, máslo a cibuli, pak bude jídlo chutnější.Portál rovněž podotýká, že brambory jsou vynikajícím zdrojem vitaminu C: středně velká brambora kryje jednu čtvrtinu jeho denní potřeby. Kromě toho s brambory dostává člověk hořčík, vápník, železo, mangan, jód, sodík a síru.Potravinový technolog Mario Sanchez dříve v rozhovoru pro španělské noviny La Vanguardia prozradil, jaké chyby při úpravě vajec ovlivňují bezpečnost jídla. Podle jeho slov smaženici nebo omeletu je třeba dělat pouze z právě rozbitých vajec, která měla skořápku celou. Je lepší nemýt vejce dlouho před úpravou, protože to porušuje jejich přirozenou ochrannou vrstvu, doporučil technolog.

