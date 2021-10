https://cz.sputniknews.com/20211008/politici-a-zlocinci-novinarka-rekla-proc-dalsi-jmena-cechu-z-pandora-papers-zjistime-az-po-volbach-16094991.html

Politici a zločinci. Novinářka řekla, proč další jména Čechů z Pandora Papers zjistíme až po volbách

Politici a zločinci. Novinářka řekla, proč další jména Čechů z Pandora Papers zjistíme až po volbách

Zakladatelka neziskového zpravodajského webu Investigace.cz Pavla Holcová vysvětlila, proč další jména českých politiků, podnikatelů, a dokonce i zločinců z... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Jména přibližně tří stovek českých občanů a lidí s trvalým pobytem na území České republiky, která figurují v dokumentech projektu Pandora Papers, nebudou zveřejněna minimálně do příštího týdne. Včera ve svém komentáři pro česká média to sdělila zakladatelka a ředitelka webu Investigace.cz Pavla Holcová. Znamená to, že Andrej Babiš zůstane jediným občanem České republiky, čí jméno bylo zveřejněno do ukončení voleb do Poslanecké sněmovny.Podle slov představitelů serveru jména Čechů, mezi nimiž jsou i další politici, právníci, podnikatelé a zločinci, se budou zveřejnovat postupně a jenom na základě ověřených informací. Novináři přitom zdůraznili, že přítomnost té či oné osoby v seznamu neznamená automaticky, že tito občané nějakým způsobem porušili zákon či mají offshory.V prohlášení se rovněž uvádí, že novináři nemohou najednou zveřejnit celý seznam, a to kvůli tomu, že osobní údaje soukromých osob podléhají větší ochraně soukromí než údaje těch, kdo je angažován v politice.Předvolební soubojExprezident České republiky Václav Klaus dříve uváděl, že nepochybuje o tom, že zveřejnění informace o Babišovi je spojeno s nadcházejícími sněmovními volbami.Podle slov Klause vůči offshorům vždy měl a má kritický postoj, přiznává však, že jde o standardní a častou praxi v rámci světového trhu. V souvislosti s tím podotkl, že existují tisíce českých firem, které využívají offshory a vůči nimž v podstatě nikdy nebyla přijímána žádná opatření.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

