Polsko dokázalo, že je suverénní zemí. Polský vicepremiér okomentoval rozhodnutí ústavního soudu

Téma vzájemného poměru unijního práva a zákonů jednotlivých členských zemí vyvrcholilo v případě sporu mezi Varšavou a Bruselem. Včera se polský ústavní soud totiž rozhodl, že řada článků základních smluv Evropské unie odporuje Ústavě Polska, čímž zpochybnila nadřazenost práva EU nad polským právem.Vicepremiér Polska a předseda konzervativní strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński si myslí, že tímto rozhodnutím polský ústavní soud obhájil suverenitu země. Bývalý polský premiér je přesvědčen, že Brusel nemá právo zasahovat do oblasti, které spadají do jurisdikce Varšavy.Nadřazenost polského práva nad unijními předpisy Kaczyński považuje za nezbytnou součást polské suverenity a důkaz toho, že v Polsku dosud existuje demokracie.Kromě toho Kaczyński dodal, že kdyby přístupová smlouva do Evropské unie mohla měnit Ústavu členského státu, to by znamenalo, že demokracie je jenom fikce.Reakce unijních politikůNa včerejší rozhodnutí polského ústavního soudu zareagoval například eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, který tvrdí, že unijní smlouvy jsou dle něj nadřazeny národním zákonům a všechny země se musí podřídit verdiktům soudu EU.Verdiktu se věnoval také europarlamentní klub socialistů, který označil celou věc za naplnění černého scénáře. Klub také vyjádřil obavy, že polští soudci rozhodující podle unijního práva mohou nyní ve své zemi čelit postihům. To ale nebylo vše. Komisi vyzval k tomu, aby okamžitě vůči Varšavě využila nové pravidlo umožňující zastavit unijní financování zemím porušujícím principy právního státu. A Reynders připustil, že EK v nejbližších týdnech systém spustí.Frakce liberálů považuje rozsudek za další krok Polska na cestě od EU a jejích hodnot. Není tedy možné, aby Brusel nijak nezasáhl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

macm Pšonkové zvedli hlavu, ještě kdyby to hráli i proti uSSákům!

