https://cz.sputniknews.com/20211008/pouziji-veskerou-svou-moc-proti-polsku-varovala-von-der-leyenova-berlin-ji-v-tom-podporil-16103482.html

Použiji veškerou svou moc proti Polsku, varovala von der Leyenová. Berlín ji v tom podpořil

Použiji veškerou svou moc proti Polsku, varovala von der Leyenová. Berlín ji v tom podpořil

V konfliktu mezi Varšavou a Bruselem jde do tuhého. Po rozhodnutí polského ústavního soudu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová avizovala, že... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T20:32+0200

2021-10-08T20:32+0200

2021-10-08T20:32+0200

svět

polsko

eu

ursula von der leyenová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/12526695_0:14:2259:1285_1920x0_80_0_0_607852386518355f12ef5451ad192e67.jpg

Von der Leyenová v pátek prohlásila, že ji znepokojuje čtvrteční rozhodnutí polského ústavního soudu, které zpochybňuje nadřazenost unijního práva. Prozatím nařídila orgánům Evropské komise, aby rozhodnutí co nejdříve analyzovaly, a poté bude rozhodnuto o dalších krocích.Dodala, že všichni evropští občané a evropské společnosti, které v Polsku podnikají, si musí být jisti, že evropská pravidla, stejně jako rozsudky Evropského soudního dvoru, se v Polsku plně uplatňují.Jak upozorňuje server Politico, německá vláda již vyjádřila von der Leyenové svou plnou podporu v případných akcích vůči Varšavě.Zatím však není jasné, jaké kroky hodlá Komise učinit. Může například aktivovat mechanismus, který povede k pozastavení rozpočtových transferů do Polska, pozastavit vyplácení peněz v rámci postkoronavirové podpory, či může začít proceduru kvůli porušení práva, které nakonec může skončit před Evropským soudním dvorem.Nicméně to nebude poprvé, co by se Polsko odmítlo podřídit nařízení Soudního dvora EU. Minulý měsíc soud nařídil přerušení těžby v dole Turów v reakci na českou žalobu. Po neuposlechnutí vyměřil Polsku pokutu, kterou ale Varšava ignoruje.Minulý měsíc Komise rovněž požádala Evropský soudní dvůr, aby Varšavě vyměřil pokutu za to, že neuposlechla její nařízení zastavit činnost disciplinární komise vyšetřující soudce. Disciplinární komise může podrobit soudce vyšetřování a uložit jim sankce na základě obsahu jejich soudních rozhodnutí. Podle Evropské komise je tímto zpochybněna nezávislost polské justice.Připomeňme, že ve čtvrtek polský ústavní soud rozhodl, že některé články základních smluv o EU odporují polské ústavě. Tímto svým krokem tak vlastně zpochybnil nadřazenost práva EU nad tím polským.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/polsko-vyzvalo-nato-aby-zasahlo-do-situace-kolem-plynovodu-nord-stream-2-16069730.html

polsko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, eu, ursula von der leyenová