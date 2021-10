https://cz.sputniknews.com/20211008/senat-usa-schvalil-navrh-zakona-o-zvyseni-horni-hranice-statniho-dluhu-16094865.html

Senát USA schválil návrh zákona o zvýšení horní hranice státního dluhu

Senát USA schválil návrh zákona o zvýšení horní hranice státního dluhu

Senát USA schválil návrh zákona o dočasném zvýšení horní hranice státního dluhu a zabránil tím teoretické možnosti defaultu. Svědčí o tom výsledky hlasování. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T10:01+0200

2021-10-08T10:01+0200

2021-10-08T10:01+0200

svět

usa

dluh

senát

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/406/37/4063711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2bb05d1846839cba25d8f3e3b10a74e.jpg

Dokument podpořilo 50 senátorů, 48 jich hlasovalo proti.Návrh zákona zvyšuje horní hranici státního dluhu o 480 miliard dolarů do 3. prosince, mezitím probíhá jednání mezi republikány a demokraty. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že je ochotná svolat sněmovnu z dovolené, aby schválila návrh zákona. V této části Kongresu se žádné problémy s jeho schválením neočekávají. Jak oznámili v Bílém domě, prezident USA Joe Biden bude vidovat zvýšení horní hranice státního dluhu poté, co bude schváleno v Kapitolu.Na rozdíl od jiných zemí je v USA horní hranice státního dluhu stanovena zákonodárně a nesmí být překročena bez schválení kongresu, dokonce když jde o obsluhu již převzatých Kongresem závazků. Od 1. října překročily Spojené státy povolenou horní hranici státního dluhu 28,4 bilionu dolarů. Ministerstvo financí USA oznámilo, že bude až do 18. října podnikat opatření, která zabrání defaultu ze státního dluhu.K podobné události ještě nikdy nedošlo, její možnosti se ale aktivně využívá pro politické vyjednávání v kongresu. Republikáni přitom zablokovali dříve v Senátu návrh na zvýšení horní hranice státního dluhu kvůli širokým politickým rozporům s demokraty.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210929/bidena-usvedcili-z-poruseni-predvolebnich-slibu-15997490.html

Vasek Kraťas VK To se nám to hoduje , když nám jiní půjčují ! Nebo tiskneme žáby načerno ?? Zvednutím ruky okradli americký národ o dálších 480 000 000 000 papírků :-) Což se rovná 1500 dolarů na osobu :-) 3

vojtavlcek1954 No a mohou se vesele tisknout další dolary, které ve skutečnosti nejsou, ale stejně jako koruna, ničím kryty. Hurá. 1

4

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, dluh, senát